Predstava "Šine" Narodnog pozorišta RS u takmičarskom programu Sterijinog pozorja

Predstava "Šine" Narodnog pozorišta RS u takmičarskom programu Sterijinog pozorja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Predstava "Šine" Narodnog pozorišta Republike Srpske uvrštena je u takmičarski program 71. Sterijinog pozorja. Publika u Banjaluci može je pogledati 25. i 26. marta.

„Šine" iz Banjaluke na Sterijinom pozorju: Predstava NPRS u konkurenciji festivala

Predstava "Šine", Narodnog pozorišta Republike Srpske, uvrštena je u takmičarski program 71. Sterijinog pozorja, jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala u regionu.

Komad je rađen po tekstu Milene Marković, u režiji Milana Neškovića, a banjalučka publika imaće priliku da ga pogleda 25. i 26. marta na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Selektor festivala, glumac Svetislav Goncić, u ovogodišnji takmičarski program uvrstio je ukupno osam predstava nastalih po tekstovima domaćih autora. Pored "Šina", u selekciji su i "Moje pozorište" (Atelje 212), "Centrala za humor" (Narodno pozorište u Beogradu), "Gospođa ministarka" (Slovensko narodno gledališče Maribor), "Gospa Nola" (Srpsko narodno pozorište Novi Sad), "Profesionalac" (Zvezdara teatar), "Bez buke od dva do šest" (Hartefakt kuća, Beograd) i "Zašto se smeje?" (Narodno pozorište Sombor).

Sedamdeset i prvo Sterijino pozorje biće održano od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu, pod sloganom "Naše priče – sećanja i stradanja".

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

