logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razbijamo mitove: Šta retinol zaista može da uradi za vašu kožu i kako se koristi

Razbijamo mitove: Šta retinol zaista može da uradi za vašu kožu i kako se koristi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Retinol je sastojak koji može vidljivo poboljšati izgled kože u relativno kratkom roku, ali samo ako se pravilno koristi.

kako djeluje i šta je retinol Izvor: Shutterstock
  • Retinol je čudo koje može potpuno da vam transformiše kožu za samo nekoliko nedjelja.
  • Derivat vitamina A ima na 5 super efekata na kožu, ali samo ukoliko ga pravilno koristite i zaboravite na popularne mitove.

Kao derivat vitamina A, retinol djeluje na ćelijskom nivou, podstičući regeneraciju kože i proizvodnju kolagena, zbog čega ga mnogi dermatolozi smatraju jednim od najefikasnijih aktivnih sastojaka za tretiranje bora i akni.

Kako djeluje retinol?

Nakon nanošenja, retinol prodire u dublje slojeve kože, gdje utiče na sintezu kolagena i elastina — proteina koji održavaju kožu čvrstom i elastičnom. Na taj način može doprinijeti ne samo boljem izgledu kože, nego i njenom zdravijem funkcionisanju.

Retinol može potpuno da vam transformiše kožu
Izvor: Shutterstock

Glavni efekti retinola

- Smanjuje bore i fine linije
Podstiče proizvodnju kolagena, zbog čega koža postaje glađa, a bore manje vidljive.

- Pomaže kod akni
Ubrzava obnavljanje ćelija i otpušava pore, što može smanjiti pojavu upalnih promjena.

- Ujednačava ten
Može pomoći u ublažavanju tamnih mrlja i ožiljaka zahvaljujući bržoj regeneraciji kože.

- Poboljšava teksturu
Redovnom upotrebom koža postaje ravnomjernija i glađa.

- Pruža blagi efekat sjaja
Iako može isušivati kožu, mnoge formule sadrže hidratantne sastojke koji to ublažavaju.

Kako uvesti retinol u rutinu?

Počnite postepeno: Birajte niže koncentracije (npr. 0,15%) i koristite ga nekoliko puta sedmično.

Nanosite ga naveče: Retinol povećava osjetljivost kože na sunce.

Hidratacija je obavezna: Nakon retinola nanesite bogatiju kremu.

SPF svaki dan: Minimalno SPF 30 tokom dana.

Postepeno povećavajte učestalost i jačinu: Samo ako koža dobro reaguje.

Izvor: Shutterstock

Najčešći mitovi o retinolu

"Prejak je za osjetljivu kožu" – Može se koristiti, ali uz pažljivo uvođenje.

"Ne smije se koristiti ljeti" – Može, uz obaveznu zaštitu od sunca.

"Previše isušuje" – Moguća suhoća je privremena i može se ublažiti hidratantnom njegom.

Retinol zaista može donijeti značajna poboljšanja, ali ključ uspjeha je u strpljenju i pravilnoj upotrebi. Uz postepeno uvođenje i dobru zaštitu od sunca, može biti vrijedan dodatak rutini njege kože.

Pročitajte još

Tagovi

retinol lice njega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA