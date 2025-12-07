Razbijamo mitove: Šta retinol zaista može da uradi za vašu kožu i kako se koristi

Retinol je sastojak koji može vidljivo poboljšati izgled kože u relativno kratkom roku, ali samo ako se pravilno koristi.

Izvor: Shutterstock

Retinol je čudo koje može potpuno da vam transformiše kožu za samo nekoliko nedjelja.

Derivat vitamina A ima na 5 super efekata na kožu, ali samo ukoliko ga pravilno koristite i zaboravite na popularne mitove.

Kao derivat vitamina A, retinol djeluje na ćelijskom nivou, podstičući regeneraciju kože i proizvodnju kolagena, zbog čega ga mnogi dermatolozi smatraju jednim od najefikasnijih aktivnih sastojaka za tretiranje bora i akni.

Kako djeluje retinol?

Nakon nanošenja, retinol prodire u dublje slojeve kože, gdje utiče na sintezu kolagena i elastina — proteina koji održavaju kožu čvrstom i elastičnom. Na taj način može doprinijeti ne samo boljem izgledu kože, nego i njenom zdravijem funkcionisanju.

Izvor: Shutterstock

Glavni efekti retinola

- Smanjuje bore i fine linije

Podstiče proizvodnju kolagena, zbog čega koža postaje glađa, a bore manje vidljive.

- Pomaže kod akni

Ubrzava obnavljanje ćelija i otpušava pore, što može smanjiti pojavu upalnih promjena.

- Ujednačava ten

Može pomoći u ublažavanju tamnih mrlja i ožiljaka zahvaljujući bržoj regeneraciji kože.

- Poboljšava teksturu

Redovnom upotrebom koža postaje ravnomjernija i glađa.

- Pruža blagi efekat sjaja

Iako može isušivati kožu, mnoge formule sadrže hidratantne sastojke koji to ublažavaju.

Kako uvesti retinol u rutinu?

Počnite postepeno: Birajte niže koncentracije (npr. 0,15%) i koristite ga nekoliko puta sedmično.

Nanosite ga naveče: Retinol povećava osjetljivost kože na sunce.

Hidratacija je obavezna: Nakon retinola nanesite bogatiju kremu.

SPF svaki dan: Minimalno SPF 30 tokom dana.

Postepeno povećavajte učestalost i jačinu: Samo ako koža dobro reaguje.

Izvor: Shutterstock

Najčešći mitovi o retinolu

"Prejak je za osjetljivu kožu" – Može se koristiti, ali uz pažljivo uvođenje.

"Ne smije se koristiti ljeti" – Može, uz obaveznu zaštitu od sunca.

"Previše isušuje" – Moguća suhoća je privremena i može se ublažiti hidratantnom njegom.

Retinol zaista može donijeti značajna poboljšanja, ali ključ uspjeha je u strpljenju i pravilnoj upotrebi. Uz postepeno uvođenje i dobru zaštitu od sunca, može biti vrijedan dodatak rutini njege kože.