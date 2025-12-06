7 prirodnih savjeta za zimsku njegu kože: Umjesto agresivnih preparata, krompir i ovsene pahuljice daju licu sjaj

Većinu sastojaka već imate kod kuće.

Zima ne prija koži, zato donosimo 7 savjeta koji odmah vraćaju licu sjaj.

Sve počinje maskom za čišćenje od pirinčane vode, nastavlja se kukuruznim pilingom i medenem maskom za sjaj.

Zima donosi tmurno vrijeme. Hladni vjetrovi, niska vlažnost i suva toplota zatvorenog prostora mogu učiniti da koža lica izgleda mrtvo, dehidrirano i neujednačeno.

Nekoliko faktora utiče na kožu i teksturu; međutim, uz pažljivo održavanje kože tokom zime i jednostavne prirodne preparate, možete vratiti sjaj i mekoću koži.

Evo 7 saveta za poboljšanje sjaja koje bi svaka žena trebalo da slijedi:

1. Počnite nježnim čišćenjem

Zamijenite jake sapune prirodnim alternativama.

Mješavina zelenog graham brašna sa mlijekom ili vodom od pirinča efikasno čisti, a ne isušuje kožu. Koristite je jednom ili dva puta nedjeljno.

7 prirodnih savjeta za zimsku njegu kože

2. Prirodna maska za sjaj

Dajte koži sjaj prirodnim maskama - isprobajte jednostavnu masku za pojačavanje sjaja

Pomiješajte: prstohvat kurkume, 1 kašiku mlijeka u prahu, sok od pola limuna i 2 kašike meda .

. Nanesite i držite dok se ne osuši. Ova maska pomaže u ujednačavanju kože i osvježava umornu kožu, čineći je savršenom tokom užurbanih zimskih dana.

3. Piling uklanja beživotan izgled

Mrtva koža može učiniti da lice izgleda beživotno.

Kukuruzno brašno, pomiješano sa limunovim sokom, mlijekom u prahu i ružinom vodom, nježno pilinguje, ostavljajući kožu svijetlom i obnovljenom. Koristite jednom nedjeljno za najbolje rezultate.

4. Dubinska njega za suvu kožu

Suvoća dostiže vrhunac zimi, posebno za žene koje se šminkaju. Dodajte hranljive rituale, poput toplog meda sa malo maslinovog ulja, jednom nedjeljno. Omekšava kožu i poboljšava teksturu.

Korak 1: Uzmite 1 šolju šećera i 1 šolju maslinovog ulja. Dodajte 1 kašiku meda i iscijedite veliki limun.

Korak 2: Napravite pastu i nanesite je na lice. Pilingujte nekoliko minuta, a zatim isperite hladnom vodom. Nemojte držati pastu na koži predugo, jer će isisati vlagu iz pora.

5. Maska protiv mitesera i fleka

Ako pastu od korijena kurkume i sjemena senfa nanosite svake večeri, smanjićete broj crnih i bijelih mitesera, ali i fleka.

6. Njega masne kože

Masna koža takođe pati zimi. Piling od ovsenih pahuljica i meda pomaže u prečišćavanju pora, dok blagi tonik od jabukovog sirćeta i vode drži višak masnoće pod kontrolom.

A kriške sirovog krompira ostavljene na kožu 15 minuta pružaju trenutnu svježinu.

7. Ojačajte kožu ishranom

Sjaj kože nije samo spoljašnja pojava. Ovi dodaci se vde na licu:

Čaša tople vode sa sokom od limete poboljšava teksturu i bistrinu kože.

Sokovi od šargarepe i bijele rotkve povećavaju vitamin A za glađu kožu.

Uključite krastavac i crni luk u ishranu kako biste prirodno posvijetlili kožu.

Med, bogat vitaminom B kompleksa, podržava zdravu teksturu i tonuskože.

A šta ne treba da radite

Izbjegavajte proizvode lošeg kvaliteta za usne i obraze - jako alkalne kreme.

Uzdržite se od upotrebe jakih sapuna i agresivnih pilinga ako imate akne - može oštetiti kožnu barijeru i odložiti zarastanje.

Uz dosljednu njegu, pažljiv izbor sastojaka i jednostavne domaće recepte, koža zimi može biti elastična, blistava, sjajna.