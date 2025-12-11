logo
Glumica oduševila fanove: Šarliz Teron u 50. objavila selfije bez ijedne bore

Glumica oduševila fanove: Šarliz Teron u 50. objavila selfije bez ijedne bore

Holivudska glumica Šarliz Teron, koja je u avgustu napunila 50 godina, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je na Instagramu objavila seriju selfija na kojima izgleda gotovo bez bora.

Njen izuzetno glatak ten i mladolik izgled iznenadili su mnoge, pa su se društvene mreže brzo ispunile komentarima o tome kako slavna glumica i dalje izgleda nevjerovatno.

Teron je ispod objave zahvalila svom timu za šminku i kosu, naglašavajući da je njihov rad bio ključan za njen izgled. Ispod fotografija nizali su se komentari obožavalaca koji su je nazvali "zapanjujućom", "bezvremenskom" i "nevjerovatno lijepom".

Zbog njenog izgleda, estetski stručnjaci pokušali su da objasne kako je moguće da sa 50 godina izgleda toliko svježe. Estetski hirurg iz Los Anđelesa, dr Kahn, rekao je da je retkost da žena u pedesetim nema fine linije oko očiju i usana, ali je dodao da je uz pravilnu negu kože i kvalitetne tretmane to svakako moguće.

On je kao jednu od mogućih metoda naveo HALO hibridni frakcioni laser, koji kombinuje dve talasne dužine kako bi obnavljao površinski sloj kože, poboljšao teksturu i podstakao stvaranje kolagena. Takvi tretmani, kaže, mogu značajno doprinijeti mladolikom izgledu.

Dr Kahn je dodao da su vrlo efikasni i peptidni serumi, koji jačaju proizvodnju kolagena i elastina, kao i tretmani sa egzosomima, koji podstiču regeneraciju kože, piše Daily Mail.

Ipak, sama Šarliz Teron je ranije javno negirala da je radila plastične operacije. U jednom intervjuu iz 2023. godine rekla je da prihvata proces starenja i da joj smeta dvostruki standard koji se primjenjuje na žene.

"Moje lice se mijenja i volim što se mijenja. To je normalno i prirodno", rekla je tada, odbacivši tvrdnje da je radila fejslift.

Glumica je dodala i da je potpuno svjesna da stalno gleda svoje lice na bilbordima širom svijeta, ali da joj je to često više smiješno nego problematično, jer se i sama navikava na promjene koje dolaze sa godinama.

