Skandal na Oskaru 2026: Tejana Tejlor urlala zbog nepoznatog muškarca koji ju je gurnuo, sve zabilježeno na kameri

Tejana Tejlor bila je bijesna zbog postupka muškarca na dodjeli Oskara, a video je preplavio mreže

Tejana Tejlor sigurno će dugo pamtiti 98. dodjelu Oskara ali ne samo po lijepim stvarima. Iako je na ceremoniji u Los Anđelesu trijumfovao film "One Battle After Another" u kojem je ostvarila zapaženu ulogu i zahvaljujući kom je bila nominovana za najbolju sporednu glumicu, veče joj je obilježilo i nekoliko neprijatnih situacija.

"Ne gurajte me"

Glumica je najpre reagovala kada ju je jedan muškarac gurnuo dok je pokušavala da se probije kroz gomulu, kako ona tvrdi na snimku koji je preplavio mreže.

Ona mu je povišenim tonom očitala "bukvicu":

"Vi ste muškarac koji stavlja ruke na ženu. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni", vikala je bijesno Tejana Tejlor, a potom se okrenula i objasnila zabrinutim očevicima šta se dogodilo: "Jer je stavio ruke na ženu. Doslovno me gurnuo. Bio je prokleto blizu da me obori". Pogledajte skandal iz bekstejdža Oskara.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl)March 16, 2026

Inače, glumica se na dodeli pojavila u glamuroznoj Chanel haljini, i sa Tiffany & Co. nakitom, tačnije sa dijamanstkom ogrlicom "Shooting Star". Zablistala je i na Vanity fair zabavi nakon same ceremonije, u bijeloj haljini koju su mnogi poredili sa spavaćicom.

Interesantno je da je u teatru sjedila upravo pored Leonarda Dikaprija i njegove djevojke, što je bilo više nego zanimljivo jer ju je pratio glas da je ljubavnica ovog oskarovca.

"Najlažnije sra*e ikada"

Tejana Tejlor našla se na meti komentara da je odglumila euforiju nakon što ju je Ejmi Madigan pobijedila na Oskaru u trci za najbolju sporednu glumicu.

Kada je čula ime dobitnice, ustala je sa stolice, visoko podigla ruke i apaludirala. "Tejana Tejlor glumi sreću, djevojko, sjedi i opusti se", "Njena reakcija je naljažnije sra*e ikada", "Zašto se ponaša kao da ne plače u sebi?", glase komentari na X mreži.

Stručnjak za govor tijela Džudi Džejms slaže se da je reakcija bila lažna, a isto smatra i za način na koji je El Faning odreagovala kada je izgubila priznanje u istoj kategoriji.o