Tajni trik za šminkanje briše sa lica 15 godina: Za minut podižete kapak

Jedan tajni trik za šminkanje čini da izgledate 15 godina mlađe, traje manje od minut, a sada je viralan.

S godinama cijelo lice pada, a jedan tajni trik sa ajlajnerom skida 15 godina.

Iako se koristi decenijama, sada je viralan jer podiže oko za minut u jednom potezu.

Industrija ljepote stalno nudi nove proizvode i tehnike za borbu protiv promjena koje donosi starenje. Skupe kreme, salonski tretmani i višestepeni rituali njege kože - čini se da održavanje mladosti zahtijeva značajna ulaganja. Ali postoji jedan jednostavan trik za šminkanje koji trenutno skida godine sa vašeg lica i ne zahtijeva ni posebne vještine ni skupu kozmetiku.

A u čemu je tajna?

Govorimo o tehnici za podizanje spoljašnjih uglova očiju ajlajnerom. Zvuči jednostavno? Ali đavo se nalazi u detaljima. Većina žena starijih od 35 godina ili potpuno napušta ajlajner ili ga iscrtava pogrešno - horizontalno ili, još gore, sa vrhom kosim nadole, prateći prirodnu liniju oka.

Sa godinama, spoljašnji uglovi očiju se spuštaju, kapci postaju teži, a pogled postaje umoran - glavni marker starenja na licu. Dobro dizajnirana linija može ispraviti ovaj negativan efekat za minut. Tajna je u tome da se rep linije ne nacrta paralelno sa tlom, već pod uglom nagore, nastavljajući liniju donjeg kapka. Vizuelno, to podiže cijeli spoljašnji ugao oka i stvara efekat mačjeg, mladalačkog izgleda.

Zašto daje efekat

Kada povučete liniju nagore od spoljašnjeg ugla oka, oko izgleda kao da je podignuto. Mozak tumači smjer linija na licu: ako idu nadole, lice djeluje tužno i ostarjelo, dok ako idu nagore, djeluje svježe i mladalački. Ovo je isti princip koji se koristi u plastičnoj hirurgiji za podizanje uglova oka, samo što se umjesto operacije koristi olovka ili ajlajner.

Podizanje spoljašnjeg ugla oka trenutno osvježava lice: tužan izraz nestaje, pogled postaje otvoreniji, a crte lica postaju definisanije i izražajnije. Čak i ako imate opuštene kapke ili otečenost, dobro postavljen ajlajner u obliku krilaca će vizuelno minimizirati ove probleme.

Kako to uraditi ispravno

Glavna greška jeste crtanje krila strogo horizontalno od ugla oka - to će naglasiti opuštenost i učiniti da oči izgledaju umornije.

Ispravna tehnika zahtijeva razumijevanje anatomije:

Prvo, povucite zamišljenu liniju od sredine donjeg kapka do sljepoočnice - to je pravac u kom bi rep krila trebalo da se proteže.

- to je pravac u kom bi rep krila trebalo da se proteže. Ugao je približno 30-45 stepeni . Što se uglovi očiju više spuštaju sa godinama, to ugao može biti oštriji.

. Što se uglovi očiju više spuštaju sa godinama, to ugao može biti oštriji. Počnite tankom linijom duž gornje linije trepavica. Kada stignete do spoljašnjeg ugla, nemojte se zaustavljati - nastavite liniju naviše kratkim potezom, samo 3-5 mm. To je dovoljno da se stvori efekat podizanja.

To je dovoljno da se stvori efekat podizanja. Ako imate opuštene kapke, možete malo produžiti rep i spojiti ga tankom linijom sa glavnim krilom, stvarajući blagu kukicu. To će dodatno vizuelno podići cijelo područje.

Koji alat da koristite

Tečni ajlajner sa sjajnim završetkom apsolutno nije pogodan za šminku koja utiče na starenje jer ističe bore i neujednačenu kožu. Bolje je odabrati olovku ili gel ajlajner sa mat ili satenskim završetkom.

Boja je takođe važna: crna može izgledati previše grafički i oštro na licu koje stari. Tamnosmeđa, bež ili ugljenosiva su nježnije, prirodnije opcije koje pružaju isti efekat liftinga, ali su suptilnije.

Tamnosmeđa, bež ili ugljenosiva su nježnije, prirodnije opcije koje pružaju isti efekat liftinga, ali su suptilnije. Ako niste sigurni u postojanost, počnite sa sjenkom za oči: nanesite tamnu sjenku na tanku, uglastu četkicu, lagano je navlažite sprejom za fiksiranje šminke ili samo vodom i povucite liniju kao olovkom. Sjenke su tolerantnije i lakše se blendaju i koriguju.

Dodatni trikovi za ajlajner lifting

Da biste pojačali efekat, možete dodati svijetlu olovku ili kremastu sjenku za oči u unutrašnji ugao oka - to će dodatno otvoriti pogled i učiniti da oči izgledaju veće.

- to će dodatno otvoriti pogled i učiniti da oči izgledaju veće. Još jedna važna stvar: nemojte ocrtavati donji kapak tamnim ajlajnerom do kraja . To će zatvoriti vaše oči i učiniti ih starijim. Ako želite da dodate definiciju, nanesite samo spoljnu trećinu donjeg kapka i dobro izblendajte .

. To će zatvoriti vaše oči i učiniti ih starijim. Ako želite da dodate definiciju, . Takođe, maskaru nanesite posebno pažljivo na spoljašnje uglove trepavica i ispružite ih dijagonalno prema sljepoočnici, a ne pravo nagore. To će produžiti liniju vaših trepavica i pojačati efekat podizanja.

Tajni trik za šminkanje briše sa lica 15 godina

