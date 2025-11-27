Skandinavska zemlja mami turiste: Umjesto zimskih atrakcija, promovišu digitalni detoks i tišinu

Imate previše aktivnosti i stresa u svakodnevnom životu? Švedska možda ima pravi lijek za vas. Ova skandinavska zemlja poziva turiste da joj dođu i malo se dosađuju ove zime.

Izvor: Shutterstock/ Jose Manuel Perez

Bilo da su u pitanju duge šetnje šumom ili večeri provedene ispod zvjezdanog neba, Švedska želi da putnici dožive čari "slatkog ništa posebno".

U novoj marketinškoj kampanji, Visit Sweden poziva posjetioce da uspore ritam, isključe se od svakodnevice i provedu vrijeme u prirodi bez unapred zacrtanog plana.

Godišnja kampanja ističe namjerno jednostavne aktivnosti: od posmatranja zvijezda pored vatre, preko osluškivanja divljih životinja, do sati čekanja da riba zagrize na zaleđenom jezeru.

Zašto je "dosada" zapravo poenta?

Kako objašnjava Visit Sweden, cilj je da ljudima pruže dozvolu da na kraju naporne godine, rade manje.

Umjesto popularnih zimskih atrakcija, kampanja usmjerava putnike ka mirnijim dijelovima zemlje, gdje vrlo malo toga traži njihovu pažnju.

U Sormlandu, kolibe uz šumske staze nude potpunu tišinu i izolaciju. Halsingland promoviše digitalni detoks u mjestima sa slabim WiFi signalom i još manjim brojem distrakcija, dok Lapland nudi drastično usporavanje: dugi periodi mraka oko Kirune i Abiska prirodno ograničavaju koliko toga možete da uradite tokom dana.

Loženje vatre, lagana šetnja, gledanje zvijezda ili polarnog svjetla, kampanja ove trenutke mira prikazuje kao samu suštinu privlačnosti, a ne kao nedostatak aktivnosti.

Čak i duge vožnje duž čuvenog "Puta divljine" (Vildmarksvägen), najvišeg asfaltiranog puta u Švedskoj koji prolazi kroz šume i planine gdje se kreću irvasi, mogu da ispune cijeli dan.

Veličanstvena Aurora borealis, Polarna svetlost u švedskoj Kiruni

Izvor: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Turizam se okreće tišem ritmu putovanja

U vremenu koje obilježava neprekidan protok vesti i zabave, "sporo putovanje" postaje nova želja savremenih turista.

Putovanja zasnovana na prirodi, traženje "mračnog neba" i skretanje sa uobičajenih ruta dobijaju sve više pristalica, naročito među ljudima koji traže više prostora i manje obaveza. Porast digitalnih detoks odmora i "off-grid" kabina dio je tog istog trenda.

Prošle godine, pojam JOMO - joy of missing out, odnosno "radost propuštanja", promovisao je upravo ovakve vrste aktivnosti.

To može značiti kratku šetnju na krpljama u Jamtlandu ili pecanje na ledu sa lokalnim stanovnicima na jezeru kod Ostersunda. Ništa od ovoga ne zahtjeva posebnu opremu, duga putovanja niti strogo isplanirane satnice.

Švedska nije jedina

Švedska nije jedina evropska zemlja koja želi da privuče turiste opuštenijim tempom.

Hrvatska već neko vrijeme podstiče posjetioce da otkrivaju njene tiše uvale i manje obalne gradove umjesto prenatrpanih ostrva.

Čak je i Italija, sučena sa prekomjernim brojem turista u najpoznatijim destinacijama, počela da promoviše dijelove svoje obale gdje je ljepota ista, ali pritisak posjetilaca mnogo manji.

Ove sezone, Švedska vjeruje da će isti pristup privući umorne putnike. Krajem 2025. godine, upravo "odsustvo aktivnosti" može biti dovoljan razlog da se otisnete na zimsko putovanje u Skandinaviju.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)