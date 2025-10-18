Dodik prokomentarisao novi politički pokret Stanivukovića i Radojičića: "Udružili se da prevare narod"

Milorad Dodik izjavio je večeras da su pompezne priče o formiranju novog opozicionog političkog pokreta u Srpskoj znak nemoći, a ne moći.

Dodik je rekao da su Draško Stanivuković i Igor Radojičić, koji će činiti pokret, dvije potpuno različite političke ličnosti, koje su se udružile da prevare narod.

"Za nas je odlično sve što se na taj način gradi. Svaka nova pojava, nove organizacije, znače fragmentaciju, bez obzira što nude ujedinjenje", rekao je Dodik.

On je naveo da je Radojičić, dok je bio u SNSD-u, donosio odluke i akcije za koje se ispostavilo da ne valjaju, te da mu je drago što je otišao.

"Zar neko stvarno misli da će Radojičić i Stanivuković moći da naprave neko jedinstvo? Jedino ako ne čine neke druge priče jedinstvene. Priča se svašta", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da HDZ BiH pokazuje određenu dimenziju racionalnosti, ali da ima svoje politike.

"Nemamo o njima iluziju, kao što ni oni nemaju o nama, ali to je racionalna politika, čiji je temelj dogovor. I oni traže dogovor", rekao je Dodik za RTRS.

On je upozorio da SDA, sa druge strane, hoće majorizaciju.

"Oni smatraju da njima pripada sve i da ne postoje Srbi i Hrvati, a i ako postoje moraju da prihvate diktat Sarajeva i to je sav problem. HDZ to ne traži", napomenuo je Dodik.

On je podsjetio da su Srbi kroz istoriju sa Hrvatima imali veoma teške momente, te istakao da ne žele da se oni ponove ni jednima ni drugima.

Dodik je napomenuo da je perspektivna samo teritorija koju možete da kontrolišete i da su muslimani u zabludi da mogu da kontrolišu Banjaluku, Mostar, Široki Brijeg, Laktaše, Trebinje, Bijeljinu.

"Lažu sami sebe. Sa druge strane, mi ne želimo da kontrolišemo ni Sarajevo, ni Tuzli, ni Zenicu, ni Žepče, niti bilo šta drugo što pripada njima, kao ni Mostar, koji pripada Hrvatima", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o radu Vlade Republike Srpske pod rukovodstvom premijera Save Minića, Dodik je rekao da su iz opozicije rekli da Vlada nije legitimalna, a da danas u Narodnoj skupštini polemišu sa Vladom.

"Oni su jedna obična propast i prevara", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je laž da je prenio tri milijarde KM u Sloveniju i dodao da u Sloveniji nema nikakvu imovinu.

"Nemojte lagati tako krupno. Ali ti primitivici uvijek krupno i lažu", rekao je Dodik.

Podsjećamo, lider PDP-a najavio je osnivanje novog političkog pokreta, a sporazum će sutra na Jahorini potpisati Draško Stanivuković, Igor Radojičić i Dejan Kojić.

