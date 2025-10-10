"Početak novog vremena i nove energije": Predsjedništvo PDP-a podržalo formiranje novog pokreta

Novi pokret postaje nova politička realnost u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Predsjedništvo Partije demokratskog progresa (PDP) danas je podržalo Odluku o učešću PDP-a u organizovanju političkog pokreta i formiranju izborne koalicije za izbore 2026. godine, objavio je predsjednik ove stranke Draško Stanivuković na svom Facebook nalogu.

"Formiranjem novog pokreta ponudićemo stvarnu alternativu sadašnjoj vlasti i stvoriti snagu koja će donijeti promjene, obnoviti institucije i ojačati Republiku Srpsku", poručio je Stanivuković

Naveo je da će pokret okupiti pojedince, organizacije i stranke koje dijele iste vrijednosti i viziju o perspektivnoj Republici Srpskoj.

"Ovo je prvo ozbiljno političko ukrupnjavanje opozicije u posljednjih dvadeset godina - početak novog vremena i nove energije na političkoj sceni Srpske", napisao je lider PDP-a.

Podsjećamo, Stanivuković je početkom oktobra najavio formiranje novog političkog pokreta u Republici Srpskoj, na čijem će čelu biti.

Stanivuković je rekao da će pokret imati trocifren broj odbornika, dvocifren broj narodnih poslanika i načelnike opština, što bi ga po svim parametrima učinilo drugom najjačom strankom na političkoj sceni i sposobnom da diše za vrat SNSD-u. On nije htio otkriti zvanično ime pokreta, te da nijedno od imena koja su se ovih dana pojavila u medijima nije tačno, uključujući i “Pokret za Srpsku”.

“Ljudi traže alternativu – nove ljude, nove ideje – i to ćemo im ponuditi. U naredne dvije do tri sedmice ozvaničićemo sporazum između prvih članica, a potom će se drugi pridruživati. Nakon toga slijedi predstavljanje programa i ja sam uvjeren da će ovo biti najveća priča na političkoj sceni”, rekao je tada Stanivuković.

