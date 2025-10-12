PDP podržao formiranje novog političkog pokreta, predstavljanje 19. oktobra na Palama

Glavni odbor Partije demokratskog progresa danas je podržao osnivanje novog političkog pokreta, koji će biti zvanično predstavljen 19. oktobra na Palama, najavio je predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

Izvor: PDP

Stanivuković je poručio da PDP smatra da se samo političkim ukrupnjavanjem može doći do izborne pobjede i dugo očekivanih promjena.

“Pokušava se kroz pojedine medije stvoriti slika nekog haosa, kojeg nema. Ovo je sabiranje naših moralnih, umnih i svih drugih kapaciteta. Radi se o ukrupnjavanju opozicije i ovaj pokret će, kao i PDP koji nastavlja svoje djelovanje, biti alternativa sadašnjoj vlasti i sarađivati sa opozicijom. Mi ne prelazimo nigdje, nego ljudi prilaze nama”, rekao je Stanivuković.

On je dodao da će pokret, koji će do kraja godine činiti sedam organizacija, nakon osnivanja biti druga politička snaga u Republici Srpskoj, uz ambiciju da postane i najjača.

Zvanično predstavljanje pokreta biće održano 19. oktobra na Palama, dok će 26. oktobra u Banjaluci biti organizovana velika konvencija.

“Naš cilj nije radi nas samih, nego da iz korijena promijenimo stanje u Republici Srpskoj, da vratimo ljudima vjeru, optimizam i nadu”, istakao je lider PDP-a.

Stanivuković je zahvalio dugogodišnjim članovima partije koji su, kako je rekao, imali hrabrosti da naprave novi iskorak, poručivši da u PDP-u nema straha, “već u režimu”.

Glavni odbor PDP-a potvrdio je odluku Predsjedništva partije da ne učestvuje na predstojećim prijevremenim izborima, kroz neprijavljivanje stranke i nekandidovanje njenih članova.

“Ta odluka nikada nije isključivala razgovore unutar opozicije i podršku zajedničkom kandidatu. Nevjerovatno je što neki govore da PDP pravi zaokret time što razgovaramo sa opozicionim strankama. Pa sa kim drugim da razgovaramo? PDP može da nema kandidata, ali ne može da ne podrži promjene”, rekao je Stanivuković i najavio razgovore sa SDS-om koji počinju u srijedu.

On je podsjetio da je SNSD izmijenio zaključke Narodne skupštine RS i predložio svog kandidata, nakon čega je SDS odgovorio kandidatom iz akademske zajednice, što je, kako kaže, PDP i ranije zagovarao.

Stanivuković je dodao da će PDP razgovarati sa strankama koje žele promjene i drugačiji koncept politike i javnog dijaloga, naglasivši da ostaju dosljedni svojim stavovima.

Glavni odbor PDP-a osudio je nedavne incidente u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, navodeći da oni pogoršavaju bezbjednosnu situaciju i urušavaju povjerenje građana u institucije. Takođe su osudili fizički napad na poslanika Branislava Borenovića.

Stanivuković je kritikovao i, kako je rekao, neodgovorno trošenje javnog novca, posebno kupovinu hotela na Mrakovici za 20 miliona KM.

“Javni novac mora služiti zdravstvu, obrazovanju, porodicama i razvoju”, poručio je.

PDP je u zaključcima potvrdio i opredijeljenost evropskom putu BiH, uz spremnost da podrži evropske zakone, deblokadu institucija i usvajanje budžeta, te izmjene Izbornog zakona koje bi osigurale legitimno predstavljanje svih naroda.