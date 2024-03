"KOCKA JE ODBAČENA": Počelo potpisivanje peticije za zabranu rada kockarnica u blizini škola (FOTO)

Potpisivanje peticije za zabranu rada kockarnica i kladionica u blizini škola počelo je danas na Trgu Krajine, a kako je kazao gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, ovo je značajna i važna inicijativa za koju će se Banjaluka odlučno boriti.

Izvor: Grad Banjaluka

"Insistiramo na ovoj inicijativi i borićemo se na sve načine, od kojih je jedan i ova današnja peticija koju pokrećemo. Ova akcija nosi naziv „Kocka je odbačena“ i mi želimo da kocka u najvećem gradu Republike Srpske bude odbačena", poručio je gradonačelnik, navodeći da će svi zainteresovani peticiju moći potpisati na Trgu Krajine sve do 25. marta od 10.00 do 20.00 časova.

Napomenuo je da je namjera da se kockarnice odmaknu od škola kako bi se zaštitila djeca od ovog vida socijalne patologije, koji je sve češće djeci na dohvat ruke.

"Zakonski to može da uradi samo Narodna skupština Republike Srpske i mi idemo ka Skupštini sakupljajući potpise putem ove peticije. Pozivamo sve one ustanove koje su nadležne da nam budu podrška u tome. Dok se to ne desi mi možemo sa Skupštinom Grada kroz moju incijativu i prijedlog da kažemo da su takse za one koji su u blizini škola odnosno u krugu do 500 metara – 150 puta veće kako bismo ih visokim taksama natjerali da ne otvaraju odnosno zatvore svoje poslovnice", naveo je gradonačelnik.

Ističe da je potrebno promijeniti član 11 Zakona o igrama na sreću, odnosno da se doda stavka kojom se zabranjuje otvaranje kockarnica i kladionica u krugu od 500 metara od škola.

"To je početak, siguran sam da imamo kapacitete za takvo nešto. Pozivam sve od udruženja porodica sa četvoro i više djece, udruženja roditelja do svih onih koji misle o djeci, te nadležne ustanove da nam se u ovom pridruže. Smatram da je važno da prvi čovjek najvećeg grada to govori javno", rekao je gradoačelnik pozivajući i odbornike da donesu predloženu odluku o visokim taksama.

