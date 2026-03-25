Trik legendarnog filmskog šminkera: Evo šta prvo treba da sredite i gdje većina žena griješi

Šta je vizažizam i kako pravilno nanijeti šminku? Otkrijte trikove profesionalaca za savršen balans i prirodan izgled lica.

Izvor: Dean Drobot/Shutterstock

Vizažizam pomaže da se istaknu crte lica kroz balans i proporcije

Obrve i pravilno osvetljenje ključni su za skladan izgled

Tehnika svjetla i sjenke oblikuje lice i daje prirodan efekat

Većina nas teži osjećaju simetrije prilikom nanošenja šminke. Ne želimo samo besprekorno nanošenje, već i da uravnotežimo crte lica i istaknemo prirodnu strukturu kostiju.

Upravo tu dolazi do izražaja vizažizam – ali šta ta tehnika zapravo podrazumijeva?

Vizažizam je u suštini proučavanje lica, uzimajući u obzir njegove jedinstvene proporcije i konture – objašnjava šminkerka Rejes Tabares za Hello. Ona napominje da je ovu tehniku razvio legendarni filmski šminker Džordž Vestmor tridesetih godina prošlog vijeka.

Vestmor je oblike lica klasifikovao koristeći oval kao referentnu tačku – oblik koji se i danas smatra "idealnim" zbog svoje prirodne simetrije. Upravo iz tog perioda razvila se tehnika svjetla i sjenke, koja koristi kontrast za oblikovanje i usklađivanje crta lica.

Rejes koristi vizažizam kako bi istakla najljepše crte lica svojih klijenata, vjerujući da je šminka moćno sredstvo za jačanje samopouzdanja.

Pravila simetrije

Prvo, važno je razumjeti šta znači "simetrično" lice. To je lice gdje su obje strane što sličnije, a nos, oči i usne pravilno poravnati. Tradicionalno, lice se smatra proporcionalnim kada je njegova dužina oko tri puta veća od dužine nosa.

Savremeni standardi ljepote naglašavaju vitko lice, izražene jagodice, pune usne i oblikovane obrve, ali postići balans bez vještačkog izgleda prava je umjetnost.

Najvažniji savjet za postizanje balansa je da krenete od obrva. Njihov što simetričniji oblik pomaže da gornji dio lica izgleda harmoničnije i urednije.

Devojka se šminka

Izvor: Kmpzzz/Shutterstock

Obratite pažnju na osvjetljenje

Prilikom šminkanja veoma je važno i osvjetljenje.

Idealno je neutralno svjetlo – ne previše hladno i ne previše toplo. Način na koji svjetlost pada na lice može potpuno promijeniti izgled šminke. Ako se spremate za prostor sa vještačkim osvjetljenjem, šminkajte se u sličnim uslovima.

Vještačko svjetlo često "ispere" šminku, pa možete biti malo izraženiji sa konturama, kako bi krajnji efekat bio prirodan i laskav, pišu Novosti.

