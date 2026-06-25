Sjajevi su ponovo u modi.
- Sjajevi za usne vratili su se u modu na velika vrata.
- Mantra je "što više to bolje", tako da se dobije takozvani "efekat stakla".
- Najpoželjniji su tamni i crveni tonovi.
Novi TikTok trend pod nazivom "lateks usne" zaludio je svijet šminke zahvaljujući ultra-sjajnom, punom i "lakiranom" izgledu.
Trend se savršeno uklapa u veliki povratak sjajeva za usne, a cilj je postići efekat usana sa volumenom koje izgledaju kao da su prekrivene slojem stakla.
Za postizanje ovog izgleda važno je da usne budu dobro hidrirane.
Nakon konturisanja olovkom u prirodnoj nijansi, nanosi se tečni ruž u jednom ili dva sloja, a završni korak je obilno nanošenje sjaja za usne, posebno u sredini, kako bi se dobio prepoznatljiv "efekat stakla".
Lateks usne su ljetni hit: Samo neka sija što više, dvije boje se posebno izdvajaju kao trend
Devojka šminka usne
Sjaj za usne
Najupadljiviji rezultat postiže se tamnim i crvenim nijansama, ali trend jednako dobro funkcioniše i sa koralnim ili nežno roze tonovima.
Suština lateks usana je jednostavna - maksimalan sjaj, naglašen volumen i usne koje ne prolaze nezapaženo.