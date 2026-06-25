Sjajevi su ponovo u modi.

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Sjajevi za usne vratili su se u modu na velika vrata.

Mantra je "što više to bolje", tako da se dobije takozvani "efekat stakla".

Najpoželjniji su tamni i crveni tonovi.

Novi TikTok trend pod nazivom "lateks usne" zaludio je svijet šminke zahvaljujući ultra-sjajnom, punom i "lakiranom" izgledu.

Trend se savršeno uklapa u veliki povratak sjajeva za usne, a cilj je postići efekat usana sa volumenom koje izgledaju kao da su prekrivene slojem stakla.

Za postizanje ovog izgleda važno je da usne budu dobro hidrirane.

Nakon konturisanja olovkom u prirodnoj nijansi, nanosi se tečni ruž u jednom ili dva sloja, a završni korak je obilno nanošenje sjaja za usne, posebno u sredini, kako bi se dobio prepoznatljiv "efekat stakla".

Vidi opis Lateks usne su ljetni hit: Samo neka sija što više, dvije boje se posebno izdvajaju kao trend Devojka šminka usne Sjaj za usne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dean Drobot/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: carlo dapino/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Najupadljiviji rezultat postiže se tamnim i crvenim nijansama, ali trend jednako dobro funkcioniše i sa koralnim ili nežno roze tonovima.

Suština lateks usana je jednostavna - maksimalan sjaj, naglašen volumen i usne koje ne prolaze nezapaženo.