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Lateks usne su ljetni hit: Samo neka sija što više, dvije boje se posebno izdvajaju kao trend

Lateks usne su ljetni hit: Samo neka sija što više, dvije boje se posebno izdvajaju kao trend

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Sjajevi su ponovo u modi.

Novi TikTok trend: Kako postići izgled "lateks usana" Izvor: Shutterstock
  • Sjajevi za usne vratili su se u modu na velika vrata.
  • Mantra je "što više to bolje", tako da se dobije takozvani "efekat stakla".
  • Najpoželjniji su tamni i crveni tonovi.

Novi TikTok trend pod nazivom "lateks usne" zaludio je svijet šminke zahvaljujući ultra-sjajnom, punom i "lakiranom" izgledu.

Trend se savršeno uklapa u veliki povratak sjajeva za usne, a cilj je postići efekat usana sa volumenom koje izgledaju kao da su prekrivene slojem stakla.

Za postizanje ovog izgleda važno je da usne budu dobro hidrirane.

Nakon konturisanja olovkom u prirodnoj nijansi, nanosi se tečni ruž u jednom ili dva sloja, a završni korak je obilno nanošenje sjaja za usne, posebno u sredini, kako bi se dobio prepoznatljiv "efekat stakla".

Najupadljiviji rezultat postiže se tamnim i crvenim nijansama, ali trend jednako dobro funkcioniše i sa koralnim ili nežno roze tonovima.

Suština lateks usana je jednostavna - maksimalan sjaj, naglašen volumen i usne koje ne prolaze nezapaženo.

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Tagovi

šminka usne

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