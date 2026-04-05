Sarajevo: Medvjedica s mladunčadima u blizini kuća, mještani pozvani na oprez

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo izdala je hitno upozorenje za mještane naselja Jarčedoli, nakon što je u neposrednoj blizini kuća locirana ženka medvjeda s mladunčadima.

Izvor: Shutterstock

Nadzornici Ustanove su tokom protekle noći, 4. na 5. april, locirali medvjedicu u blizini ovog sarajevog naselja. Iako jutrošnjim obilaskom terena životinje nisu uočene, nadležni upozoravaju da postoji velika mogućnost da su još uvijek u blizini, te pozivaju na pojačan oprez.

Iz Ustanove apeluju na mještane da svojim ponašanjem ne doprinose zadržavanju divljih životinja u naseljenom području.

„Obavještavaju se mještani da ne bacaju otpad, a pogotovo hranu u šumu, čime se divlje životinje primamljuju. Ovo je period godine kada divljač nema dovoljno hrane u prirodi, te se približava naseljima u potrazi za istom“, navodi se u saopštenju.

Zabranjeno hranjenje i lov

Poseban dio upozorenja upućen je lovcima i pojedincima koji samoinicijativno postavljaju videonadzor ili vrše prihranu divljači unutar zaštićenog područja.

Stroga zabrana: Bilo kakve lovne aktivnosti u zaštićenom području su zakonom zabranjene.

Protivzakonito djelovanje: Postavljanje hranilišta u blizini kuća direktno ugrožava bezbjednost mještana jer privlači krupne zvijeri.

Iako situacija zahtijeva oprez, iz Ustanove napominju da nema razloga za paniku. Divlje životinje po prirodi izbjegavaju kontakt s ljudima i rijetko im se približavaju direktno.

„Zaposlenici Ustanove će nastaviti pratiti kretanje životinja te preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se one bezbjedno udaljile od naselja“, poručili su nadležni.