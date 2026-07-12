More nikad toplije: Jadran u junu dostigao nekadašnje avgustovske rekorde

Jadransko more nekada je bilo najtoplije u avgustu, a sada se takve tempetarure mora mjere u junu, ukazao je hrvatski okeanograf Mirko Orlić.

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On je naveo da su prije pedesetak godina najviše temperature Jadrana bile u avgustu i da su iznosile oko 25 stepeni Celzijusovih.

"Ljetni maksimumi su postepeno rasli, pa danas obično dosežu oko 27 stepeni Celzijusovih, ali ove godine takve, pa i više temperature, zabilježene su već u junu", rekao je Orlić.

On smatra da je to naznaka onoga što će se dešavati u budućnosti, možda ne svake godine, ali sve češće.

Rano zagrijavanje Jadrana, kaže Orlić, posljedica je kombinacije dva činioca - dugotrajnih toplotnih talasa i dugoročnog zagrijavanja Sredozemnog i Jadranskog mora.

Ukazao je da se Sredozemlje i Jadran zagrijavaju brže od svjetskih okeana.

"To znači da današnji toplotni talasi u moru ne kreću sa istog početnog nivoa kao prije nekoliko decenija, već sa već povišene temperature. Zato lakše dolazi i do izuzetno visokih temperatura", rekao je Orlić.

Ako se nastave dugi stabilni i vrući periodi, kaže Orlić, more se može dodatno zagrijati i dostići nove rekordne vrijednosti.

"Drugim riječima, situacija se može mijenjati iz godine u godinu", rekao je Orlić za portal "Indeks".

On je istakao da je već sada jasno da su promjene temperature ostavile traga na ekosistemima, što je vidljivo u masovnom uginuću organizama i pojavi tropskih vrsta riba.

Govoreći o rekordnim junskim temperaturama svjetskih okeana, Orlić kaže da se to može povezati sa globalnim zagrijavanjem i sa razvojem El ninja, čiji je uticaj na Sredozemlje i Jadran sekundaran.

"Na naše područje snažnije djeluju drugi faktori - atmosferska cirkulacija nad Evropom, temperaturne razlike između afričkog i arktičkog područja i već vrlo visoke temperature Sredozemlja i Jadrana", rekao je Orlić.

Naveo je da El ninjo može doprinijeti globalnim rekordima, ali da su za Jadran često važnije lokalne vremenske prilike i dugoročno zagrijavanje Sredozemlja.

Svjetski okeani se ove godine ponovo rekordno zagrijavaju, a Sredozemno more je oborilo junski rekord od 24,3 stepena, nadmašivši prethodne najviše vrijednosti zabilježene 2023. i 2025. godine.

(Srna)