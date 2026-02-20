logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik RS hospitalizovan na UKC-u: Siniša Karan na Klinici za kardiologiju 1

Predsjednik RS hospitalizovan na UKC-u: Siniša Karan na Klinici za kardiologiju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
1

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je iz Kabineta predsjednika.

10.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako se navodi u saopštenju, Karan je pregledan nakon čega je zadržan na Klinici za kardiologiju. Razlozi hospitalizacije su opšti infektivni sindrom, kao i potreba za daljom kardiološkom obradom i dijagnostikom.

Iz Kabineta naglašavaju da je zdravstveno stanje predsjednika stabilno.

"Predsjednik Siniša Karan stabilnog je zdravstvenog stanja i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara", stoji u saopštenju.

Takođe je navedeno da će javnost o svim daljim informacijama u vezi sa zdravstvenim stanjem predsjednika Republike Srpske biti obaviještena blagovremeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Siniša Karan UKC

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gz

Ma izdrži nekako do oktobra, ne možemo više mjenjati i birati predsjednike R Srpske.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ