Predsjednik RS hospitalizovan na UKC-u: Siniša Karan na Klinici za kardiologiju

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je iz Kabineta predsjednika.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako se navodi u saopštenju, Karan je pregledan nakon čega je zadržan na Klinici za kardiologiju. Razlozi hospitalizacije su opšti infektivni sindrom, kao i potreba za daljom kardiološkom obradom i dijagnostikom.

Iz Kabineta naglašavaju da je zdravstveno stanje predsjednika stabilno.

"Predsjednik Siniša Karan stabilnog je zdravstvenog stanja i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara", stoji u saopštenju.

Takođe je navedeno da će javnost o svim daljim informacijama u vezi sa zdravstvenim stanjem predsjednika Republike Srpske biti obaviještena blagovremeno.