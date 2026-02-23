logo
Vozači teško povrijeđeni u sudaru kod Gradiške

Autor Nikolina Damjanić
0

Vozači čiji su inicijali K.V. i K.N. teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

U udesu, koji se dogodio u mjestu Romanovci sinoć u 20.50 časova, učestvovali su automobili "pežo" i "golf" kojima su upravljala lica K.N. iz Laktaša i K.V. iz Gradiške.

Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška izvršili su uviđaj i utvrdili da je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izjasnio se da postoje elementi krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, te da protiv lica K.N. bude dostavljen izvještaj.

Gradiška sudar policija

