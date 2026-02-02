Analiza Istinomjera: Od 251 predizbornog obećanja ispunjeno samo sedam

Savjet ministara BiH je tokom treće godine mandata nastavilo provoditi aktivnosti na dijelu predizbornih obećanja partija koje učestvuju u njegovom radu, ali ukupan učinak i dalje je skroman, pokazuje analiza Istinomjera.

Rezultati monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja partija u vlasti na državnom nivou koje provodi Istinomjer pokazuju da ni u trećoj godini mandata nije došlo do ubrzanja njihove realizacije, iako su u pojedinim oblastima zabilježeni pomaci.

Jedan od pokazatelja ograničene funkcionalnosti Savjeta ministara BiH jeste, kako navode, činjenica da više od godinu nakon ostavke tadašnjeg ministra sigurnosti Nenada Nešića još uvijek nije imenovana nova osoba koja bi preuzela tu funkciju.

Njihova analiza pokazala je da nakon tri godine mandata, od ukupno 251 obećanja, u potpunosti je ispunjeno sedam obećanja, dok je ispunjavanje njih 15 ocijenjeno kao u progresu. Započete su aktivnosti na realizaciji 109 obećanja, dok najveći broj obećanja, njih 118, i poslije tri godine mandata ima status nezapočetih.

"Tokom treće godine mandata jedino obećanje koje je ocijenjeno ispunjenim odnosilo se na uvođenje sistema objedinjenih javnih nabavki, što je obećanje Naroda i pravde. Agencija za javne nabavke BiH je tokom 2025. godine, putem informacionog sistema razvijenog uz podršku USAID-a, provela osam centralizovanih javnih nabavki. Vrijedi spomenuti da je riječ o tehničkom i administrativnom obećanju, koje nije zahtijevalo političke dogovore i kompromise", navode u Istinomjeru.

Savjet ministara BiH formiran je krajem januara 2023. godine, a u njegovom radu trenutno učestvuju SDP BiH, Narod i pravda, Naša stranka, HDZ BiH, SNSD i Ujedinjena Srpska.

Istakli su da, kad je riječ o obećanjima u vezi s evroatlantskim integracijama, treba spomenuti da je usvajanjem Prvog individualno prilagođenog partnerskog programa (ITPP) između Bosne i Hercegovine i NATO-a u oktobru 2025. godine ostvaren značajan iskorak u procesu približavanja NATO savezu.

S druge strane, tvrde da BiH nije napredovala na putu ka Evropskoj uniji, tako da nije ostvaren pomak na ispunjenju obećanja iz ove oblasti.

"Iako je usvojena reformska agenda u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, koji je prihvatila Evropska komisija, još uvijek nisu napravljeni institucionalni koraci potrebni za povlačenje novca. Ni tokom treće godine mandata nisu ispunjeni ključni uslovi za otvaranje pregovora, uključujući usvajanje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću usklađenog s EU standardima i Zakona o Sudu BiH. Unatoč formalnom otvaranju pregovora u martu 2024. godine, još uvijek nije imenovan glavni pregovarač niti su započeti eksplanatorni skrininzi", stoji u saopštenju Istinomjera.

Realizacija tri obećanja koja se odnose na digitalizaciju javne uprave ova organizacija ocijenila je da su u progresu.

"Riječ je o suštinski istim obećanjima koja su se našla u programima NiP-a, SDP-a BiH i HDZ-a BiH. Savjet ministara je u julu 2025. godine u parlamentarnu proceduru uputio izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku BiH kojim bi trebala biti uvedena norma da se podnesci i izjave mogu dostavljati elektronski te da se usmene rasprave i izjave mogu održati putem videoplatformi, kao i da organi uprave više neće smjeti tražiti od građana i građanki dokumentaciju kojom raspolažu druge institucije, već su dužni te podatke pribaviti sami. Ipak, ovaj zakon još uvijek stoji u parlamentarnoj proceduri. IDDEEA je tokom 2025. godine predstavila mobilnu aplikaciju “e-IDDEEA” s kvalifikovanim elektronskim potpisom, unaprijeđene su funkcije praćenja statusa ličnih dokumenata i uvedena su automatska obavještenja o isteku dokumenata. Treba spomenuti da su budžetom za 2025. godinu osigurana sredstva za uspostavu optičke infrastrukture za razmjenu podataka između institucija BiH", kažu u ovoj organizaciji.

Navode da je u oblasti zdravstva zabilježen napredak na ispunjenju dva obećanja koja se tiču regulacije medicinske upotrebe kanabisa koja su se našla u programima SDP-a BiH i Naše stranke.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je u novembru 2025. godine pokrenulo proces izmjene regulative koja se tiče liste opojnih droga, te je krajem godine kanabis premješten s liste zabranjenih supstanci na listu tvari pod strogim nadzorom, uz jasno definisanu namjenu isključivo za medicinsku upotrebu.

"Rezultati ispunjenja obećanja nakon treće godine mandata pokazuju da je Savjet ministara BiH radio bez političke volje za provođenjem zahtjevnijih i strukturnih promjena. Iako su u pojedinim oblastima ostvareni tehnički i normativni pomaci, oni nisu bili praćeni sistemskim reformama niti su rezultovali značajnijim povećanjem broja ispunjenih predizbornih obećanja", zaključak je Istinomjera.

