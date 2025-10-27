Bosna i Hercegovina dobila prvi ITPP u okviru partnerstva sa NATO-om

Odobrenje Individualno prilagođenog partnerskog programa za mir (ITPP) ne prejudicira bilo kakvu odluku o budućem članstvu NATO savezu, koje ostaje suvereno pravo vlasti BiH, rečeno je u NATO-u.

Izvor: Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Takođe, naglasili su, ovaj program se ne bavi pitanjem "državne imovine", čime su demantovane tvrdnje pojedinaca iz opozicije da je usvajanjem ovog programa BiH "napravila korak ka članstvu u NATO-u".

Iz NATO saveza su naveli da su 23. oktobra ove godine saveznici NATO-a i BiH odobrili su prvi ITPP za BiH, u prisustvu zamjenika ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Josipa Brkića i zamjenika ministra odbrane Aleksandra Goganovića.

"Program ITPP, uveden 2021. godine, glavni je instrument koji NATO koristi za usklađivanje saradnje sa partnerskim zemljama. Svaka partnerska država NATO-a već je prešla, ili se očekuje da pređe, na ovaj novi okvir saradnje", poručili su iz sjedišta NATO-a u Briselu za Srnu, dodavši da je Srbija trenutno u procesu prelaska na svoj ITPP.

Iz NATO su podsjetili na izjavu zamjenika generalnog sekretara NATO-a Radmile Šekerinska da odobrenje ITPP-a "predstavlja važnu prekretnicu u daljem razvoju dugogodišnjeg partnerstva".

"Pojedinačno prilagođeni program partnerstva fokusira se na oblasti u kojima BiH i NATO prepoznaju da njihova saradnja može donijeti dodatnu vrijednost i obostranu korist, uključujući, na primjer, modernizaciju Oružanih snaga BiH, obrazovanje u oblasti odbrane, naučnu saradnju i upravljanje katastrofama, da pomenemo samo neke; ali i politički dijalog, kako bismo razgovarali o budućem razvoju naše saradnje", rekla je ranije Šekerinska.

Prema njenim riječima, ITPP je "konkretan dokaz partnerstva u korist svih koji žive u BiH i odražava široku i postojanu posvećenost NATO-a bezbjednosti BiH i regionalnoj stabilnosti".