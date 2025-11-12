Odbila da ostane u bolnici: Dijana Hrka nakon pregleda i infuzije nastavila štrajk ispred Skupštine Srbije

Dijana Hrka, majka jedne od 16 žrtava novosadske tragedije, bila je večeras na pregledu u jednoj privatnoj klinici i vratila se u šator u kojem već 11 dana štrajkuje glađu, gdje su je dočekali građani koji joj pružaju podršku.

Izvor: Fonet

Jedan od veterana koji je obezbjeđuju rekao je kratko novinarima da je primila infuziju, te da je njeno stanje trenutno stabilno.

Dijana Hrka je nešto prije 20 sati napustila šator kod Skupštine Srbije u kojem štrajkuje glađu tražeći odgovornost za smrt svog sina Stefana i još 15 žrtava pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Ona se odvezla bila sa grupom veterana automobilom u pratnji bajkera, a prema snimcima na društvenim mrežama, primljena je na pregled u privatnoj klinici.

Građani su oko 20 sati održali moleban za Dijanu Hrku, koja se vratila u šator posle nešto više od sat i po.

Jedna grupa građana podijelila je svijeće prisutnima koji podržavaju Hrku i koji su upalili sveće uglavnom u tišini.

Saobraćaj je ta zo vrijeme bio blokiran u Takovskoj i Ulici kneza Miloša u pravcu ka Kralja Milana, kao i u suprotnom smjeru.