Odlazak u pratnji veterana: Dijana Hrka nakon 11 dana štrajka glađu prevezena u privatnu bolnicu

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je preminuo u padu nastrešnice u Novom Sadu, večeras je odvezena sa mesta na kome je štrajkovala glađu u blizini Skupštine Srbije. U pratnji veterana je došla u bolnicu po svom izboru na Novom Beogradu.

Izvor: Screenshot/TikTok/veljars

Kako se može vidjeti na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, Hrku su u invalidskim kolicima odvezli veterani koji su inače bili sa njom prethodnih dana kod Skupštine Srbije, a ona je do ulaska u bolnicu bila u svjesnom stanju i u kolicima.

Nešto ranije večeras, oglasio se saopštenjem Ministarstvo odbrane koje je obavijestilo javnost da je Vojnobezbednosna agencija preduzimajući mere na bezbejdnosnoj i kontraobavještajnoj zaštiti Predsjednika Republike Srbije došla do saznanja da je izvršeno tajno i nezakonito snimanje telefonskog razgovora koji je ostvaren između Predsednika Republike Srbije i gospođe Dijane Hrke. Neovlašćeno snimanje telefonskog razgovora sa ciljem da se distribuira drugim licima izvršila je Dijana Hrka, što je i sama potvrdila dana 12.11.2025. godine na konferenciji za medije, da ona može da objavi razgovor koji je vodila sa Predsjednikom Republike Srbije", stoji u saopštenju.

Izjavila da neće odustati od štrajka glađu

Podsjetimo, Dijana Hrka, ispred Narodne skupštine štrajkuje glađu već jedanaesti dan, a danas je izjavila da ne odustaje od protesta iako joj je zdravstveno stanje narušeno. Rekla je i da , "ako ona sada stane, sve staje“.

Ona je rekla i da će pristati da prima infuziju, i da "ovo ne radi samo zbog sebe, već zbog djece svih građana".

"Ako mi ne bude dobro, pristajem na infuziju, ali neću odustati od štrajka", rekla je Hrka.

Na pitanje da li je razmišljala da prekine štrajk glađu, Hrka je rekla da ona da nije počela štrajk glađu "ko zna šta bi se dogodilo", i da bi "možda istina o padu nadstrešnice bila zataškana".

Ona je navela da joj je predsjednik Republike tokom razgovora rekao da "nije nadležan za tužilaštvo“, što je, kako tvrdi, u suprotnosti s njegovim ranijim izjavama.

Izvor: Fonet

"Predsjednik mi je rekao da on nije nadležna institucija za tužilaštvo. Reći ću mu direktno da laže. Kada je izašao sa registratorima rekao je da je on nadležan, a sada, kada je mene pozvao, rekao je da nije. Budem li imala neki problem, mogu da objavim njegov razgovor. Neko od njegovih tamo je snimao taj razgovor. Poziva se na VBA, pa neka kaže šta smo pričali", izjavila je Hrka.

Ona je poručila i da nema šta da joj "oprosti“.

"On meni nema šta da oprosti, kako ga nije sramota. Ja njemu neću nikada oprostiti, jer taj isti predsjednik, kada se desila nesreća sa nadstrešnicom, obećao je da će svi biti procesuirani. Do dana današnjeg – niko", rekla je Hrka.

Hrku jutros posjetio ljekar

Hrku je inače jutros posjetio ljekar. Ona je juče navela da se osjeća malaksalo.

"Navikla sam ja da budem više gladna nego sita, mogu ja duže da izdržim nego što mnogi misle", rekla je ona juče za Fonet.

Ona je poručila da insistira na ispunjenu zahtijeva, a ne na praznim pričama.

"Institucije i dalje ne rade svoj posao. Samo se prebacuje loptica između tužilaštva i predsjednika države", navela je.

Dijana Hrka je štrajk glađu počela 2. novembra, dan nakon komemorativnog skupa u Novom Sadu održanog na godišnjicu nesreće, a zahtijeva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za pad nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, kako bi, kako kaže, "konačno krenula suđenja“, a ne da odgovaraju samo 13 prvobitno optuženih.

Takođe, traži da se puste svi studenti "protivpravno pritvoreni" tokom višemjesečnih protesta, kao i da se oslobode optužbi. Jedan od njenih zahteva odnosi se i na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, za koje navodi da ih predsjednik Srbije treba što prije da raspiše.

Predsejdnik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da njegova molba Dijani Hrki i dalje stoji i i da je učinio sve što je u njegovoj moći da pomogne da se agonija jedne žene zaustavi da ne bi ugrozila svoje zdravlje.