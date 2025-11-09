logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ruski budžet pod ozbiljnim pritiskom: Evo za koliko su smanjeni prihodi od nafte i gasa zbog sankcija Zapada

Ruski budžet pod ozbiljnim pritiskom: Evo za koliko su smanjeni prihodi od nafte i gasa zbog sankcija Zapada

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo prognozira da će za cijelu 2025. godinu prihodi od naftno-gasnog sektora biti oko 8.317 biliona rubalja – znatno ispod prethodnih planova.

Prihodi od nafte i gasa u Rusiji Izvor: Shutterstock

Ruski budžet je pod ozbiljnim pritiskom- prihodi od nafte i gasa nastavljaju da opadaju, prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva finansija. Prema posljednjem izvještaju za period januar-oktobar 2025. godine, pad je dostigao preko 21% na godišnjem nivou.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da su prihodi od nafte i gasa u prvoj polovini 2025. godine smanjeni za 16,9% u poređenju sa istim periodom 2024. godine, na 4.735 milijardi rubalja, piše Focus.net.

Za period januar-jul, pad je već 18,5%, a prihodi su dostigli 5.522 milijarde rubalja. Na mjesečnom nivou, na primjer, u julu 2025. godine, prihodi od nafte i gasa su smanjeni za 27% na godišnjem nivou, na 787,3 milijarde rubalja.

Ministarstvo prognozira da će za cijelu 2025. godinu prihodi od naftno-gasnog sektora biti oko 8.317 biliona rubalja – znatno ispod prethodnih planova. Glavni uzroci pada su pad međunarodnih cijena nafte, jačanje rublje i ograničenja izvoza ruske nafte i gasa.

"Čak i ako bi se izvoz Rosnjefta i Lukoila smanjio za 5-10% i povećali popusti na rusku naftu, to bi dovelo do budžetskih gubitaka od 120 milijardi rubalja mjesečno", procenjuje Vladimir Černov, analitičar kompanije Freedom Finance Global, a citira ga The Moscow Times.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija budžet sankcije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ