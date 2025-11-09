logo
Srušio se helikopter u Rusiji, više osoba poginulo: Jeziv snimak obišao svijet (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U padu ruskog helikoptera u Dagestanu poginulo je pet osoba, među njima i zaposleni elektromehaničke fabrike.

Pao ruski helikopter u Dagestanu Izvor: X/MilitaryNewsUA/Printscreen

U padu ruskog helikoptera Ka-226, koji se u petak srušio u Dagestanu, poginulo je pet osoba.

Među stradalima su četiri zaposlena Kizljar­ske elektromehaničke fabrike (KEMZ), uključujući i zamjenika generalnog direktora, potvrdila je kompanija juče, piše Kyiv Independent.

Nesreća se dogodila u blizini sela Ači-Su u ruskoj republici uz Kaspijsko jezero. Iako su ruski državni mediji isprva izvijestili da je letjelica prevozila turiste, kasnije je potvrđeno da su žrtve zaposleni odbrambene kompanije. U padu je poginuo i mehaničar leta, a dvije osobe su povrijeđene.

Fabrika pod američkim sankcijama

KEMZ je ruska odbrambena kompanija specijalizovana za vazduhoplovnu opremu i nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog svoje uloge u ruskoj agresiji na Ukrajinu. Fabrika razvija i proizvodi sisteme za kontrolu i dijagnostiku, prije svega za borbene avione Suhoj i MiG koji se koriste u napadima na ukrajinske gradove.

Uzrok pada nepoznat

Uzrok nesreće ostaje nepoznat, a snimci koji navodno prikazuju trenutak pada kruže društvenim mrežama. Ruska savezna agencija za vazdušni saobraćaj, Rosavijacija, klasifikovala je događaj kao "katastrofu" i najavila pokretanje zvanične istrage.

Srušeni Ka-226 je ruski višenamjenski dvomotorni helikopter. U julu prošle godine, ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) izvestila je da je jedan takav helikopter bio među letjelicama oštećenim u sabotažnoj akciji.

Poznato je da su zapadne sankcije teško pogodile ruski vazduhoplovni sektor, zbog čega mnoge letelice ostaju bez ključnih dijelova potrebnih za redovno održavanje.

Tagovi

helikopter Rusija pad

