Srušio se helikopter u Rusiji, više osoba poginulo: Jeziv snimak obišao svijet (Video)

U padu ruskog helikoptera u Dagestanu poginulo je pet osoba, među njima i zaposleni elektromehaničke fabrike.
U padu ruskog helikoptera Ka-226, koji se u petak srušio u Dagestanu, poginulo je pet osoba.
Među stradalima su četiri zaposlena Kizljarske elektromehaničke fabrike (KEMZ), uključujući i zamjenika generalnog direktora, potvrdila je kompanija juče, piše Kyiv Independent.
Nesreća se dogodila u blizini sela Ači-Su u ruskoj republici uz Kaspijsko jezero. Iako su ruski državni mediji isprva izvijestili da je letjelica prevozila turiste, kasnije je potvrđeno da su žrtve zaposleni odbrambene kompanije. U padu je poginuo i mehaničar leta, a dvije osobe su povrijeđene.
Fabrika pod američkim sankcijama
KEMZ je ruska odbrambena kompanija specijalizovana za vazduhoplovnu opremu i nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog svoje uloge u ruskoj agresiji na Ukrajinu. Fabrika razvija i proizvodi sisteme za kontrolu i dijagnostiku, prije svega za borbene avione Suhoj i MiG koji se koriste u napadima na ukrajinske gradove.
❗️The moment of yesterday's Ka-226 helicopter crash in Dagestan with employees of the military plant "Kizlyar Electromechanical Plant"— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian)November 8, 2025
The accident killed the deputy general director, chief engineer and chief designerpic.twitter.com/JVVKEWc43E
Uzrok pada nepoznat
Uzrok nesreće ostaje nepoznat, a snimci koji navodno prikazuju trenutak pada kruže društvenim mrežama. Ruska savezna agencija za vazdušni saobraćaj, Rosavijacija, klasifikovala je događaj kao "katastrofu" i najavila pokretanje zvanične istrage.
Srušeni Ka-226 je ruski višenamjenski dvomotorni helikopter. U julu prošle godine, ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) izvestila je da je jedan takav helikopter bio među letjelicama oštećenim u sabotažnoj akciji.
Poznato je da su zapadne sankcije teško pogodile ruski vazduhoplovni sektor, zbog čega mnoge letelice ostaju bez ključnih dijelova potrebnih za redovno održavanje.