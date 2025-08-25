logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Helikopter se srušio tokom obuke: Poginule tri osobe, jedna teško povrijeđena

Helikopter se srušio tokom obuke: Poginule tri osobe, jedna teško povrijeđena

0

Helikopterska nesreća tokom letačke obuke na ostrvu Vajt odnijela je živote tri osobe, dok je četvrta teško povrijeđena.

Pao helikopter u Velikoj Britaniji Izvor: društvene mreže

Tri osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena nakon što se helikopter srušio na polje tokom časa letenja u blizini odmarališta na britanskom ostrvu Vajt, saopštila je policija. Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je da ne može da pruži nikakve dodatne informacije o žrtvama ili okolnostima incidenta.

Britanski mediji su objavili da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedan od njihovih aviona, model G-OCLV, bio uključen u nesreću tokom letačke obuke. Policija je ranije danas saopštila da se helikopter srušio na polju u blizini turističkog grada Ventnor.

Služba hitne pomoći iz Hempšira i ostrva Vajt poslala je tim u pomoć. Portparol službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prebačena u bolnicu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

helikopter pad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ