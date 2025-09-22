logo
Pad "crnog jastreba": Četiri američka specijalca stradala u helikopterskoj nesreći!

Autor mondo.ba
Četiri američka vojnika, pripadnici elitnog puka poznatog kao "noćni lovci", stradali su kada se njihov helikopter MH-60 "blek hok" srušio tokom noćne obuke nedaleko od baze Luis-Mekord u saveznoj državi Vašington. Uzrok nesreće još nije poznat.

Američki noćni lovci stradali u nesreći Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Četiri američka vojnika, članovi elitne jedinice specijalizovane za noćne misije, poginula su kada se helikopter MH-60 "blek hok" srušio ranije ove nedjelje u blizini vojne baze u saveznoj državi Vašington, saopštili su u petak zvaničnici američke vojske.

Helikopter je bio na rutinskoj obuci zapadno od Združene baze Luis-Mekord kada je došlo do pada oko 21 čas u srijedu, navodi se u saopštenju Komande za specijalne operacije američke vojske. Vojnici su bili pripadnici 160. vazduhoplovnog puka za specijalne operacije, saopštili su zvaničnici.

Trenutno su u toku operacije izvlačenja, a uzrok pada helikoptera je i dalje pod istragom, dodali su iz vojske. Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, nebo u tom području bilo je uglavnom vedro, uz slab vetar sa juga u vrijeme nesreće.

Zvaničnici vojske su rekli da će imena poginulih vojnika biti objavljena "kada za to dođe vrijeme", iz poštovanja prema porodicama. Misija ovog puka je organizovanje, opremanje i angažovanje vazduhoplovnih snaga za specijalne operacije američke vojske širom svijeta, navodi se na zvaničnom sajtu vojske.

"Poznati kao 'noćni lovci' (Night Stalkers), ovi vojnici su prepoznati po svojoj vještini u izvođenju noćnih operacija. Izuzetno su obučeni i spremni da izvrše i najteže misije u svim uslovima, bilo gde u svetu, danju ili noću, sa neuporedivom preciznošću", navodi se na sajtu.

(MONDO)

