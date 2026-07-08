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Tokom ljeta rado jedemo ovo voće: Gasi žeđ i najbolje hidrira, ali vrvi od bakterija

Tokom ljeta rado jedemo ovo voće: Gasi žeđ i najbolje hidrira, ali vrvi od bakterija

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Odlično gasi žeđ i hidrira, ali dinja ima i svoju tamnu stranu.

Da li dinja ima bakterije Izvor: AnnaStills/Shutterstock

Dinja je bogata vitaminom C, koji jača imunitet i djeluje kao antioksidans. Antioksidansi prisutni u dinji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i smanjuju oksidativni stres, što doprinosi boljoj zaštiti od bolesti. Ipak, mnogi ne znaju da dinja može i ozbiljno da naškodi.

Kada dinja postaje leglo bakterija?

Najveću opasnost predstavlja kora dinje. Hrapava i u direktnom kontaktu sa zemljom, pravo je stanište mikroorganizama. Jedna od najčešćih grešaka u kuhinji jeste sječenje dinje bez prethodnog pranja, kao da je voće tek stiglo sa polja u sterilnoj čistoći.

Izvor: Sonia Gawwa/Shutterstock

Ono što djeluje bezazleno, jer ipak ne jedemo koru, zapravo može da ima ozbiljne posljedice. Dovoljan je jedan potez nožem da bakterije sa površine, poput salmonele, listerije (Listeria monocytogenes) ili ešerihije koli (Escherichia coli), dospeju u unutrašnjost ploda.

Obična voćna salata tako može da postane izvor trovanja hranom, naročito opasan za osobe sa oslabljenim imunitetom. Dakle, prije nego što isiječete dinju, obavezno je operite.

Koje je vaše pravilo? Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

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Da li perete dinju prije sečenja?

  • Da, uvek je operem baš zbog bakterija na kori.

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  • Ne, nikada. Zašto bih kad ne jedem koru?

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  • Samo je malo prebrišem krpom ili isperem vodom.

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  • Nisam znao/la da je to opasno, od sada ću je obavezno prati.

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Da li perete dinju prije sečenja?

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(MONDO)

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voće ishrana savjeti

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