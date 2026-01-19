Nikšić najavio da se povlači iz politike: Nakon isteka mandata idem u penziju

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je večeras da se nakon isteka aktuelnog mandata povlači iz politike i odlazi u penziju.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Gostujući u Dnevniku BHRT-a, Nikšić je, odgovarajući na pitanje planira li se kandidovati na narednim izborima, jasno poručio da više nema političkih ambicija.

“Ja sam napunio 65 godina, moja je želja da nakon ovog mandata završim sa svojim političkim djelovanjem, da idem u penziju, tako da nemam namjeru da idem dalje”, rekao je Nikšić, prenosi Avaz.

Tokom gostovanja osvrnuo se i na federalni budžet za ovu godinu, koji iznosi rekordnih 8,9 milijardi KM, naglasivši da je prije svega socijalnog karaktera. Ocijenio je neutemeljenim tvrdnje opozicije da budžetu nedostaje razvojna komponenta.

Naveo je da je više od dvije trećine budžeta unaprijed određeno zakonskim obavezama, među kojima su penzije u iznosu od 4,4 milijarde KM, izdvajanja za ratne i neratne invalide, porodične naknade, dječiji dodatak, kao i transferi kantonima i općinama.

“Izjave da budžet nije razvojni zvuče degutantno. Volio bih da mi neko kaže koji je to budžet u posljednjih 30 godina bio primarno razvojni, a ne socijalni“, rekao je Nikšić.

Dodao je da je za razvojne projekte planirano nešto više od 400 miliona KM, uglavnom za infrastrukturne projekte poput autoputeva, cesta, željeznica i južne interkonekcije, uz mogućnost obezbjeđivanja dodatnih sredstava tokom godine.

Govoreći o planiranom zaduženju od 2,3 milijarde KM, Nikšić je naglasio da Federacija BiH ne ulazi u dužničko ropstvo te da Vlada iz godine u godinu vraća više duga nego što se novo zadužuje. Podsjetio je da ove godine na naplatu dospijeva više od 1,3 milijarde KM po osnovu glavnice i kamata.