Bijeljina: Preminuo pješak koga je juče udarilo auto

Bijeljinac V.B. preminio je u bolnici usljed povreda koje je zadobio kao pješak u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini.
Saobraćajna nesreća dogodila se juče u 17.10 časova u Majevičkoj ulici, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
U udesu je učestvovao automobil "opel" kojim je upravljalo lice iz Bijeljine čiji su inicijali R.S.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.