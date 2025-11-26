logo
Bijeljina: Preminuo pješak koga je juče udarilo auto

Bijeljina: Preminuo pješak koga je juče udarilo auto

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Bijeljinac V.B. preminio je u bolnici usljed povreda koje je zadobio kao pješak u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Saobraćajna nesreća dogodila se juče u 17.10 časova u Majevičkoj ulici, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

U udesu je učestvovao automobil "opel" kojim je upravljalo lice iz Bijeljine čiji su inicijali R.S.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

Bijeljina udes žrtva

