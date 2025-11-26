Zatražen pritvor Igoru Arseniću zbog napada na Draška Stanivukovića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Banjalučaninu Igoru Arseniću (29) osumnjičenom za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu gradonačelnika Banjaluke i predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Incident se desio 24. novembra u večernjim satima na Banj brdu gdje su se Arsenić i Stanivuković sreli tokom šetnje.

"Osumnjičeni je oko 20.15 časova, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo, Grad Banja Luka, prišao oštećenom Stanivukoviću, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Stanivuković je događaj odmah prijavio policiji koja je brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog.

Gradonačelnik Banjaluke je juče izjavio da mu je Arsenić prišao s leđa, a potom unio u lice i prijetio smrću. Tvrdi i da je on ostao pribran, da nije progovorio ni riječ i da se odmaknuo.

„Bio sam na Banj brdu, šetao i tražio malo mira. On mi se unio u facu, skinuo torbu s leđa, prijetio ubistvom, smaknućem, govorio - “znaš ko sam ja u gradu, a ko si ti - propali političar..“ rekao je juče Stanivuković.

Povod za napad je, smatra Stanivuković, pres konferencija koju je imao prije nekoliko dana ispred PU Banja Luka kada je spomenuo Arsenića kao saradnika bivšeg predsjednika GO SNSD u Banjoj Luci Vlade Đajića.