Detalji udesa kod Bijeljine: Sudarili se traktor, teretno i putničko vozilo

Vozač iz Ugljevika čiji su inicijali M.M. povrijeđen je u sudaru na bijeljinskoj obilaznici u kojoj su učestvovali traktor, teretno vozilo i putnički automobil, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Info Bijeljina

Dežurni ljekari nisu se izjasnili o stepenu povreda, a povrijeđeni je zadržan na liječenju u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 17.25 časova.

U nezgodi je učestvovao traktor marke "Džon Dir" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali E.I. iz Bijeljine, teretno vozilo "Iveko" koje je vozilo lice iz Republike Slovačke čiji su inicijali S.S. i putnički automobil "Dačia" koje je vozio M.M. iz Ugljevika.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj su obavili pripadnici Policijske stranice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.