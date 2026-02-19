Komisija za izbor i imenovanje prihvatila ostavku Nihada Uka

Komisija Skupštine Kantona Sarajevo prihvatila je ostavku premijera Nihada Uka.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Kantona Sarajevo prihvatila je ostavku Nihada Uka na poziciju premijera kantona, potvrdio je predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić nakon sjednice održane u četvrtak, 19. februara.

Okerić je objasnio da će mišljenje Komisije biti proslijeđeno Kolegiju Skupštine, koji će potom zakazati sjednicu na kojoj će se razmatrati ostavka premijera i cijele vlade.

Naglasio je da zakon nalaže ministrima da ostanu na svojim dužnostima do formiranja nove vlade, te je upozorio da je situacija složena jer je potrebno brzo imenovati novog premijera i 12 ministara.

Podsjećamo, sada već bivši premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk (Naša stranka) saopštio je da podnosi ostavku nakon što su mladi izašli na ulice zbog tragične smrti mladića i teškog stradanja djevojke u tramvajskoj nesreći, ističući da je glas mladih važniji od funkcije koju obnaša.