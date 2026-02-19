logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Komisija za izbor i imenovanje prihvatila ostavku Nihada Uka

Komisija za izbor i imenovanje prihvatila ostavku Nihada Uka

Autor Haris Krhalić
0

Komisija Skupštine Kantona Sarajevo prihvatila je ostavku premijera Nihada Uka.

nihad uk Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Kantona Sarajevo prihvatila je ostavku Nihada Uka na poziciju premijera kantona, potvrdio je predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić nakon sjednice održane u četvrtak, 19. februara.

Okerić je objasnio da će mišljenje Komisije biti proslijeđeno Kolegiju Skupštine, koji će potom zakazati sjednicu na kojoj će se razmatrati ostavka premijera i cijele vlade.

Naglasio je da zakon nalaže ministrima da ostanu na svojim dužnostima do formiranja nove vlade, te je upozorio da je situacija složena jer je potrebno brzo imenovati novog premijera i 12 ministara.

Podsjećamo, sada već bivši premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk (Naša stranka) saopštio je da podnosi ostavku nakon što su mladi izašli na ulice zbog tragične smrti mladića i teškog stradanja djevojke u tramvajskoj nesreći, ističući da je glas mladih važniji od funkcije koju obnaša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kanton Sarajevo Nihad Uk Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ