"Prišao djevojčici i počeo da je dodiruje": Detalji pucnjave u Smederevu, dječaku prijetio da će ga ubiti

Oružje je oduzeto i poslato na vještačenje kako bi se utvrdilo da li je oružje vazdušno ili vatreno.

Izvor: Robson90/Shutterstock

U. R. (22) iz Smedereva uhapšen je zbog sumnje da je noćas, nakon svađe sa grupom tinejdžera u dvorištu Osnovne škole "Sveti Sava" u tom gradu, ispalio hitac iz, kako se sumnja, vazdušnog pištolja, pri čemu je pogodio dijete u šaku.

Kako se dalje saznaje, pucnjavi je prethodio sukob između grupe tinejdžera i osumnjičenog, nakon što su tinejdžeri pokušali da odbrane djevojčicu koju je, kako se sumnja, osumnjičeni neprimjereno dodirivao.

Kako se nezvanično saznaje, sukob se dogodio sinoć kada je osumnjičeni bio u školskom dvorištu sa grupom tinejdžera uzrasta do 17 godina.

"On je u jednom trenutku prišao djevojčici, navodno ju je dodirivao kada su mu tinejdžeri prišli i rekli mu da to ne radi. Tada je usljedilo koškanje", kaže izvor blizak slučaju.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je skuterom otišao do kuće gdje je uzeo pištolj, za koji se sumnja da je vazdušni, vratio se u školsko dvorište i ispalio hitac u grupu okupljenih tinejdžera. Tom prilikom, hitac je pogodio jedno dijete u šaku.

"U drugog tinejdžera je uperio pištolj i prijetio mu da će da ga upuca", kaže izvor.

Oružje je oduzeto i poslato na vještačenje kako bi se utvrdilo da li je oružje vazdušno ili vatreno.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom intervencijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas U. R. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa nekoliko maloljetnika u dvorištu jedne osnovne škole u Smederevu, otišao do svoje kuće, uzeo gasni pištolj sa metalnim kuglicama u okviru i vratio se, a potom u ulici pored škole ispalio nekoliko kuglica prema maloljetnicima i jednog od njih pogodio u šaku.

On se zatim, kako se sumnja, vratio do svoje kuće, ostavio pištolj i ponovo krenuo ka školskom dvorištu, gdje je, videvši patrolu policije, pokušao da pobjegne najprije skuterom, a potom i pješice, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli i uhapsili.

Pretresom porodične kuće osumnjičenog, pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Blic/Mondo)