Nezapamćena tragedija kod Pirota: Otac i sin ubijeni, drugi sin ranjen, sumnja se na komšijski obračun

Dvije osobe su ubijene, a jedna ranjena u pucnjavi u selu Zavidnice kod Babušnice. Uhapšen je osumnjičeni, potvrdila je policija u Pirotu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Pirotu saopštila je da su najvjerovatnije iz vatrenog oružja stradali M. L. (1956) i njegov sin M. L. (1984) iz Babušnice, da je drugi sin M. L. (1981) zadobio ustrijelnu ranu.

Njegova majka S. L. (1956) zadobila je povredu glave, nanijetu najvjerovatnije tupim predmetom, navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni je uhapšen, a u toku je uviđaj i istraga o motivima ovog zločina.

Selo Zavidince je planinsko selo na putu Babušnica-Vlasotince, razuđeno je i sastavljeno od mahala. Zločin se dogodio u prvoj mahali.

RTS nezvanično saznaje da je u pitanju komšijski obračun.