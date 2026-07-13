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Drama ispred škole u Smederevu: Osumnjičeni pucao iz gasnog pištolja na maloljetnike, jedan dječak povrijeđen

Drama ispred škole u Smederevu: Osumnjičeni pucao iz gasnog pištolja na maloljetnike, jedan dječak povrijeđen

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Policija u Smederevu uhapsila je U. R. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Drama u Smederevu: Ispalio više metaka ispred škole Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom intervencijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas U. R. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa nekoliko maloljetnika u dvorištu jedne osnovne škole u Smederevu, otišao do svoje kuće, uzeo gasni pištolj sa metalnim kuglicama u okviru i vratio se, a potom u ulici pored škole ispalio nekoliko kuglica prema maloljetnicima i jednog od njih pogodio u šaku.

On se zatim, kako se sumnja, vratio do svoje kuće, ostavio pištolj i ponovo krenuo ka školskom dvorištu, gdje je, vidjevši patrolu policije, pokušao da pobjegne prvo skuterom, a potom i pješice, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli i uhapsili.

Pretresom porodične kuće osumnjičenog, pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Blic/MONDO)

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