Pojačana kontrola u Banjaluci: 162 vozača sankcionisana zbog alkohola, "rekorder" imao 3,59 promila

Tokom proteklog vikenda, policijski službenici Policijska uprava Banjaluka sproveli su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa posebnim fokusom na vozače pod dejstvom alkohola.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U okviru kontrole, izvršeno je alkotestiranje 4.799 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u krvi sankcionisano je 162 vozača. Od tog broja, 94 vozača imala su 0,31–0,80 g/kg alkohola, dok je 50 vozača imalo između 0,81 i 1,50 g/kg.

U službenim prostorijama do otrežnjenja zadržano je 14 vozača sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi, među kojima je šestoro imalo preko 2,0 g/kg. Četiri “mlada vozača” (mlađa od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva) također su sankcionisana zbog prisustva alkohola, dok su dva vozača odbila testiranje. Evidentirano je i 33 druga saobraćajna prekršaja.

Najveći nivo alkohola zabilježen je 21. februara oko 22:10 u Laktašima, kada je M.Š. iz Dervente zatečen sa 3,59 g/kg alkohola u organizmu i lišen slobode.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju.