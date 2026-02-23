logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pojačana kontrola u Banjaluci: 162 vozača sankcionisana zbog alkohola, "rekorder" imao 3,59 promila

Pojačana kontrola u Banjaluci: 162 vozača sankcionisana zbog alkohola, "rekorder" imao 3,59 promila

Autor Haris Krhalić
0

Tokom proteklog vikenda, policijski službenici Policijska uprava Banjaluka sproveli su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa posebnim fokusom na vozače pod dejstvom alkohola.

2.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

U okviru kontrole, izvršeno je alkotestiranje 4.799 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u krvi sankcionisano je 162 vozača. Od tog broja, 94 vozača imala su 0,31–0,80 g/kg alkohola, dok je 50 vozača imalo između 0,81 i 1,50 g/kg.

U službenim prostorijama do otrežnjenja zadržano je 14 vozača sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi, među kojima je šestoro imalo preko 2,0 g/kg. Četiri “mlada vozača” (mlađa od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva) također su sankcionisana zbog prisustva alkohola, dok su dva vozača odbila testiranje. Evidentirano je i 33 druga saobraćajna prekršaja.

Najveći nivo alkohola zabilježen je 21. februara oko 22:10 u Laktašima, kada je M.Š. iz Dervente zatečen sa 3,59 g/kg alkohola u organizmu i lišen slobode.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

alkohol PU Banjaluka policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ