Pronađen i sproveden u KPZ Banjaluka: Uhapšen muškarac osuđen za obljubu nemoćnog lica

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor pronašli su i uhapsili lice inicijala D.K, koje se nije javilo na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od pet godina.

Izvor: Sudska policija RS

Radi se o osobi osuđenoj za krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem. Sudska policija je postupala po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je naloženo da se D.K. sprovede u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci na izdržavanje kazne. Ipak, traženo lice nije zatečeno na prijavljenoj adresi.

Nakon daljeg operativnog rada i u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Kostajnica, Policijske uprave Prijedor, utvrđena je nova lokacija na kojoj se D.K. nalazio. On je potom pronađen, lišen slobode i sproveden u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci, gdje će izdržavati izrečenu kaznu.