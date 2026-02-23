logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađen i sproveden u KPZ Banjaluka: Uhapšen muškarac osuđen za obljubu nemoćnog lica

Pronađen i sproveden u KPZ Banjaluka: Uhapšen muškarac osuđen za obljubu nemoćnog lica

Autor Haris Krhalić
0

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor pronašli su i uhapsili lice inicijala D.K, koje se nije javilo na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od pet godina.

Pronađen i sproveden u KPZ Banjaluka: Muškarac osuđen za obljubu nemoćnog lica lišen slobode Izvor: Sudska policija RS

Radi se o osobi osuđenoj za krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem. Sudska policija je postupala po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je naloženo da se D.K. sprovede u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci na izdržavanje kazne. Ipak, traženo lice nije zatečeno na prijavljenoj adresi.

Nakon daljeg operativnog rada i u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Kostajnica, Policijske uprave Prijedor, utvrđena je nova lokacija na kojoj se D.K. nalazio. On je potom pronađen, lišen slobode i sproveden u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci, gdje će izdržavati izrečenu kaznu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sudska policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ