Pune ruke posla za policiju: Opljačkan market, tuča i hapšenje zbog droge

Autor Haris Krhalić
Policijska uprava Banjaluka imala je pune ruke posla u protekla 24 časa. Prema zvaničnom izvještaju, evidentirano je devet krivičnih djela, četiri narušavanja javnog reda i mira, te 22 saobraćajne nezgode.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučka policija traga za nepoznatim osobama koja su izvršila krađu u jednom marketu. Provalnici su nasilno ušli u objekat, izvršili premetačinu i pobjegli sa neutvrđenom količinom novca. O svemu je obaviješten dežurni tužilac, a policija intenzivno radi na otkrivanju izvršilaca.

Pretukao sugrađanina nakon svađe

Osoba inicijala M.D. iz Banjaluke uhapšena je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Tjelesna povreda“. Drama se odigrala juče oko 18.45 časova, kada je nakon verbalnog sukoba M.D. fizički napao drugog muškarca. Povrijeđeni Banjalučanin je prevezen na Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Policija je tokom redovnih aktivnosti lišila slobode još dva lica:

  • M.M. iz Banjaluke uhapšen je nakon što je kod njega pronađena određena količina marihuane. Predmet je proslijeđen Osnovnom sudu – Odjeljenju za prekršaje.
  • M.B. iz Banjaluke je uhapšen tokom kontrole u saobraćaju zbog grubog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

U 22 evidentirane saobraćajne nezgode na području grada, jedno lice je zadobilo tjelesne povrede.

