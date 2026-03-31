Banjalučanin "potegao nož" na sugrađanina: Uhapšen i vozač koji je pijan izazvao nesreću

Autor Haris Krhalić
0

Banjalučka policija uhapsila je S.G. zbog prijetnji nožem sugrađaninu.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka, tokom proteklog dana evidentirana je serija incidenata, uključujući hapšenje zbog prijetnji nožem i tešku saobraćajnu nezgodu uzrokovanu alkoholom.

Prijetnje nožem u Banjaluci

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka juče su uhapsili lice inicijala S.G. iz Banjaluke. On se sumnjiči za krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“. Prema prijavi, S.G. je nakon ranijih verbalnih sukoba prijetio sugrađaninu po život držeći nož u ruci. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pijan izazvao nezgodu sa 1,85 promila alkohola

Osim narušavanja javnog reda, policija je imala pune ruke posla i u saobraćaju. Oko 00.50 časova uhapšen je vozač I.S. iz Banjaluke. On je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao čak 1,85 g/kg alkohola u organizmu.

Statistika protekla 24 časa:

  • Krivična djela: 3 evidentirana djela.
  • Saobraćajne nezgode: Čak 20 udesa, u kojima su tri osobe zadobile tjelesne povrede.
  • Požari: Zabilježen jedan požar na području uprave.

Policija apeluje na vozače da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola i da poštuju saobraćajne propise kako bi se izbjegle teže posljedice.

