Banjalučanin uhapšen jer je pijan napao zdravstvenog radnika

Banjalučanin V.M. uhapšen nakon što je pijan napao medicinsko osoblje u zdravstvenoj ustanovi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučka policija uhapsila je juče lice inicijala V.M. iz ovog grada nakon prijave da je fizički napalo zdravstvenog radnika u jednoj zdravstvenoj ustanovi.

Incident se dogodio oko 13:20 časova, a policija je odmah izašla na teren. Prilikom hapšenja, utvrđeno je da je napadač bio u stanju teškog pijanstva.

„Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica V.M. utvrđeno je prisustvo od 1,92 g/kg alkohola u organizmu“, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci, a lice se tereti za prekršaj iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru.

Osim ovog incidenta, na području koje pokriva PU Banjaluka u protekla 24 časa zabilježeno je sljedeće: