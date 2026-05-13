logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin uhapšen jer je pijan napao zdravstvenog radnika

Banjalučanin uhapšen jer je pijan napao zdravstvenog radnika

Autor Haris Krhalić
0

Banjalučanin V.M. uhapšen nakon što je pijan napao medicinsko osoblje u zdravstvenoj ustanovi.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučka policija uhapsila je juče lice inicijala V.M. iz ovog grada nakon prijave da je fizički napalo zdravstvenog radnika u jednoj zdravstvenoj ustanovi.

Incident se dogodio oko 13:20 časova, a policija je odmah izašla na teren. Prilikom hapšenja, utvrđeno je da je napadač bio u stanju teškog pijanstva.

„Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica V.M. utvrđeno je prisustvo od 1,92 g/kg alkohola u organizmu“, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci, a lice se tereti za prekršaj iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru.

Osim ovog incidenta, na području koje pokriva PU Banjaluka u protekla 24 časa zabilježeno je sljedeće:

  • Evidentirana su četiri krivična djela.
  • Zabilježeno je jedno narušavanje reda i mira (pomenuti napad).
  • Dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila tjelesne povrede.

Možda će vas zanimati

Tagovi

PU Banjaluka hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ