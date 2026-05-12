Banjalučanin uhapšen zbog zelenašenja

Autor Haris Krhalić
Banjalučka policija uhapsila V.R. zbog sumnje na zelenašenje.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lice inicijala V.R. iz ovog grada zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Zelenašenje“.

Hapšenje je uslijedilo nakon što je jedan Banjalučanin juče prijavio da je od aprila tekuće godine u nekoliko navrata posuđivao novac od lica V.G., te da mu je za uzvrat morao vraćati nesrazmjerno uvećane iznose novca.

„Rad po ovoj prijavi je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka“, saopšteno je iz banjalučke policije.

16 saobraćajnih nezgoda u jednom danu

Osim akcije suzbijanja zelenašenja, na području koje pokriva PU Banjaluka juče, 11. maja, zabilježen je veći broj incidenata i nezgoda:

  • Evidentirana su tri krivična djela.
  • Zabilježena su tri slučaja narušavanja javnog reda i mira.
  • Dogodilo se čak 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila tjelesne povrede.
  • Prijavljen je i jedan požar.

Policija apeluje na vozače da opreznije voze, naročito u uslovima pojačanog saobraćaja, kako bi se smanjio broj nezgoda na gradskim i prigradskim saobraćajnicama.

