Minić: Nećemo kupiti hotel "Monument"

Premijer Srpske Savo Minić potvrdio je da Vlada Republike Srpske neće kupiti hotel „Monument“ na Kozari.

Izvor: Turistička organizacija Republike Srpske za mondo.ba

Nakon što je tokom skupštinske rasprave, dok je ministar trgovine i turizma Denis Šulić odgovarao na poslaničko pitanje o kupovini ovog hotela, dobacio da „Monument nije kupljen, niti će biti“, Minić je to kategorično potvrdio.

"Nećemo kupiti Monument", dva puta je ponovio Minić za Kapital u holu Narodne skupštine pred poslanikom SDS-a Nedeljkom Glamočakom na čije pitanje je petnaestak minuta prije toga odgovarao resorni ministar Denis Šulić.

Za razliku od premijera, Šulić je na pitanje da li je Vlada Republike Srpske kupila hotel “Monument” ili odustala od njega odgovorio da je „to išlo preko Ugostiteljskog servisa”.

"Imali smo određene sastanke sa predstavnicima opština koje gravitiraju ka Kozari i da ima potrebe da se Vlada više uključi u promociju. Mi smo razgovarali i konstatovali da je na Kozari definitivno potrebno da se otvore smještajni kapaciteti", rekao je Šulić.

Podsjećamo, Vlada Srpske preko Ugostiteljskog servisa namjeravala je da izdvoji 20 miliona maraka za hotel „Monument“ na Kozari koji je firma „C&M Trade“ iz Bijeljine kupila 2022. godine u stečajnom postupku za 3,1 milion KM.

Ugostiteljski servis je polovinom oktobra raspisao konkurs za kupovinu ugostiteljskog objekta na Kozari. Na konkurs se jedino prijavila firma „C&M Trade“, tražeći za svoj hotel 16,5 miliona KM.