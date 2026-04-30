Đokić: Neće biti poskupljenja struje ove godine, uprkos rastu troškova

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da u toku ove godine neće doći do povećanja cijene električne energije, uprkos rastu cijena energenata poput mazuta, te poručio da će vlasti nastojati da zaštite građane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ne razmišljamo o povećanju cijene električne energije i sigurno je da u toku ove godine neće doći do poskupljenja", rekao je Đokić gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

On je istakao da će, bez obzira na rast troškova, biti uložen napor da se očuva stabilnost sistema i zaštite potrošači.

"Pokušaćemo da zaštitimo naše potrošače od rasta cijena, bez obzira na povećanje troškova. Naravno, moramo biti objektivni, ali nastojaćemo da sistem funkcioniše. Cijena će uvijek biti na niskom nivou, ali ponekad moramo i shvatiti da cijene diktiraju mnoge druge stvari", poručio je Đokić.

Govoreći o situaciji u Termoelektrani Ugljevik, Đokić je naveo da je rudarska proizvodnja stabilizovana i da se očekuje skoro vraćanje elektrane na mrežu.

"Rudarska proizvodnja je uspostavljena i imamo vrlo odgovoran pristup, što nam je i bio cilj. Očekujemo da će elektrana već u nedjelju, možda i prije, izaći na mrežu. Vjerujem da smo završili ovu priču i da će, kada se vrati na mrežu, biti sve drugačije i mnogo bolje", naglasio je Đokić.

On je dodao da su gubici u prethodnom periodu bili značajni zbog čestih zastoja.

"I logično je da su veliki, jer elektrana je u 2025. imala više zastoja, imajući u vidu koliki je to sistem i šta je sve potrebno za njegovo funkcionisanje. Smatram da ulazimo u period stabilnijeg i mnogo boljeg poslovanja nego ranije. Po sadašnjim procjenama i pokazateljima očekujemo stabilnu godinu", rekao je Đokić.