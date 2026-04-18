Petar Đokić ponovo izabran za predsjednika Socijalističke partije

Petar Đokić danas je na Kongresu Socijalističke partije ponovo izabran za predsjednika ove stranke.

Đokić se na Kongresu u Laktašima zahvalio na podršci koja mu je ukazana da ponovo vodi i predstalja ovu partiju.

"Zajedno ćemo nastaviti rad na daljem razvoju Socijalističke partije, jer ona to zaslužuje. Naš najvažniji cilj je da se razvija Republika Srpska, to je naš interes i naša potreba", istakao je Đokić.

Na Kongresu je usvojena Politička platforma SP do 2030. godine, a radi se o programskpm dokumentu koji definiše aktivnosti i mjere koje će Socijalistička partija preduzimati u narednom četvorogodišnjem periodu.

Izabrani su članovi Glavnog odbora, Nadzorne i Statutarne komisije SP-a, čime je i završen Kongres.