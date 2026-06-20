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Nakon tragedije stigla pomoć: Štala porodice Brčić iz Bileće ponovo puna

Nakon tragedije stigla pomoć: Štala porodice Brčić iz Bileće ponovo puna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Grom je u jednom trenutku uništio jedini izvor prihoda porodice Brčić iz sela Plana kod Bileće, usmrtivši pet krava. Zahvaljujući brzoj reakciji građana, privrednika i institucija, u njihovu štalu već su stigle četiri nove krave.

brčići.jpg Izvor: Srna/Milena Koprivica

Porodici Miloša Brčića iz sela Plana kod Bileće grom je usmrtio pet krava i ostavio ih bez jedinog izvora prihoda, ali su zahvaljujući pomoći ljudi i Vlade Republike Srpske već danas u njihovoj štali četiri krave.

Nakon što su mediji objavili vijest o ovom događaju, pokrenut je talas solidarnosti kod brojnih ljudi iz svih krajeva Republike Srpske i šire, koji su velikodušno odlučili da pomognu ovoj porodici koja živi od stočarstva.

Brčić je rekao da je veoma zahvalan svima koji su pomogli da obnove stočni fond, ističući da je gubitak pet krava bio težak udarac za njihovo domaćinstvo.

"Tog dana oko 17.00 časova bila je jaka grmljavina, krave su bile napolju, ja i sin smo pokušali da ih uvedemo u štalu, ali nismo uspjeli, naišla je velika oluja, nevrijeme i veliko pražnjenje, a nas dvojica smo pobjegli u kuću i štalu. Kad je stalo nevrijeme imao sam šta da vidim, sve krave su stradale", rekao je Brčić, koji sa suprugom ima troje djece.

On je istakao da im je u trenutku bilo veoma teško, jedna krava je bila oteljena prije dva dana, dok su četiri bile steone, a šteta je procijenjena na oko 30.000 KM.

Pokrenuta je akcija prikupljanja novčane pomoći za porodicu Brčić, a pomoć za obnovu stočnog fonda obezbijediće Kabinet predsjednika Vlade uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske, dok je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrilo hitnu intervenciju u iznosu od 5.000 KM.

"Nakon što su mediji objavili ovu vijest, počela je da pristiže i pomoć dobrih ljudi, pa su tako Rodoljub Drašković i Lazo Brković kupili tri krave, jednu kravu je darovao Radenko Šolaja, odazvalo se dosta naroda, javili su se za pomoć i iz Vlade Republike Srpske, kao i opštine Bileća, posjetio nas je i načelnik", rekao je Brčić.

Prema njegovim riječima, stigla je novčana pomoć i iz Istočnog Sarajeva.

"Hvala svima. Dosta mi ovo znači, neko jutro kad sam ušao u štalu, bila je prazna, samo ostalo malo tele, junica od osam mjeseci, a jutros je već drugačije, štala se popunila, četiri krave su stigle", rekao je Brčić i dodao da je 10.000 KM pomoći obećao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Iako su pretrpjeli veliki šok i štetu, porodica Brčić danas sa mnogo više optimizma gleda u budućnost, jer je ova priča dokaz da se uz pomoć i podršku dobrih ljudi koja je stigla kad je najpotrebnija, sve može prevazići.

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Tagovi

grom Bileća krave solidarnost

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