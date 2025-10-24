Tragičan kraj potrage: Tijelo muškarca pronađeno u Drini, tužilaštvo naložilo obdukciju

U koritu Drine kod zvorničkog naselja Kozluk pronađeno je tijelo muškarca čiji su inicijali M.N. čiji je nestanak ranije prijavljen, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policija je nakon prijave izvršila uviđaj na licu mjesta, a mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.

Preduzimajući dalje radnje iz svoje nadležnosti policija je utvrdili da je riječ o licu čiji je nestanak prijavljen u srijedu, 22. oktobra.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se izvrši obdukcija tijela u bijeljinskom Zavodu za sudsku medicinu.

Nakon kompletiranja predmeta policija će dostaviti izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama nadležnom tužilaštvu.