Tragičan kraj potrage: Tijelo muškarca pronađeno u Drini, tužilaštvo naložilo obdukciju

U koritu Drine kod zvorničkog naselja Kozluk pronađeno je tijelo muškarca čiji su inicijali M.N. čiji je nestanak ranije prijavljen, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.
Policija je nakon prijave izvršila uviđaj na licu mjesta, a mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.
Preduzimajući dalje radnje iz svoje nadležnosti policija je utvrdili da je riječ o licu čiji je nestanak prijavljen u srijedu, 22. oktobra.
O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se izvrši obdukcija tijela u bijeljinskom Zavodu za sudsku medicinu.
Nakon kompletiranja predmeta policija će dostaviti izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama nadležnom tužilaštvu.