Građani Srpske od 1. septembra mogu mijenjati doktora bez obrazloženja

Autor Nikolina Damjanić
0

Redovan period za promjenu ili izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa trajaće od 1. septembra do 31. oktobra, saopšteno je danas iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO).

Promjena porodičnog doktora bez navođenja razloga Izvor: Shutterstock

"Osiguranici koji žele da promijene doktora iz bilo kojeg razloga, mogu to da učine bez navođenja razloga promjene", ističe se u saopštenju.

Iz FZO navode da je potrebno popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a osiguranici će moći da ostvaruju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine.

"Ostaje mogućnost da osiguranici mogu i mimo predviđenog perioda da promijene doktora, ali je tada potrebno navesti opravdan razlog za promjenu, kao što je promjena prebivališta, kao i prestanak rada izabranog doktora", navedeno je u saopštenju.

Građani se za tim porodične medicine mogu registrovati u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima FZO ima potpisan ugovor.

(MONDO/Srna)

