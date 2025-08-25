Građani Srpske od 1. septembra mogu mijenjati doktora bez obrazloženja

Redovan period za promjenu ili izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa trajaće od 1. septembra do 31. oktobra, saopšteno je danas iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO).
"Osiguranici koji žele da promijene doktora iz bilo kojeg razloga, mogu to da učine bez navođenja razloga promjene", ističe se u saopštenju.
Iz FZO navode da je potrebno popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a osiguranici će moći da ostvaruju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine.
"Ostaje mogućnost da osiguranici mogu i mimo predviđenog perioda da promijene doktora, ali je tada potrebno navesti opravdan razlog za promjenu, kao što je promjena prebivališta, kao i prestanak rada izabranog doktora", navedeno je u saopštenju.
Građani se za tim porodične medicine mogu registrovati u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima FZO ima potpisan ugovor.
(MONDO/Srna)