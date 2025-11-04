Nema više kafe za 0,80, ni teletine za 5,5 KM: Poskupljuju obroci i piće u državnim institucijama

Savjet ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom daje saglasnost Službi za zajedničke poslove institucija BiH na novi cjenik jela i pića u ugostiteljskim objektima unutar državnih institucija.

Prema odluci, novi cjenik je usklađen s preporukama Ureda za reviziju institucija BiH, a cijene prehrambenih proizvoda u okviru Službe su korigovane i povećane.

Umjesto dosadašnjih 5,5 KM, porcija telećeg pečenja koštaće 6,5 KM. Kafa će sa dosadašnjih 0,80 KM skočiti na 1,5 KM, dok će supa koštati 1,5 KM, umjesto jedne marke. Piletina u susamu, koja je do sada bila 3,5 KM, prema prijedlogu će koštati 4 KM. Poskupljuju i prilozi, pa će tako pekarski krompir ići sa jedne marke na 1,5 KM.

"Na ovaj način će biti kompenziran rast cijena ulaznih sirovina, među kojima dominiraju brašno, ulje, riža, zamrznuti proizvodi, voće i povrće te mesni proizvodi koji u formiranju cijena gotovih proizvoda sudjeluju s više od 90 posto", navedeno je u saopštenju Savjeta ministara BiH.

Kako navode, primjenom novog cjenovnika očekuje se povećanje prihoda za oko 35 posto.

Inače, cijene jela i pića u restoranu smještenom u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu mijenjane deset godina.

