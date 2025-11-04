logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema više kafe za 0,80, ni teletine za 5,5 KM: Poskupljuju obroci i piće u državnim institucijama

Nema više kafe za 0,80, ni teletine za 5,5 KM: Poskupljuju obroci i piće u državnim institucijama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Savjet ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom daje saglasnost Službi za zajedničke poslove institucija BiH na novi cjenik jela i pića u ugostiteljskim objektima unutar državnih institucija.

Poskupljuju obroci i piće u državnim institucijama Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema odluci, novi cjenik je usklađen s preporukama Ureda za reviziju institucija BiH, a cijene prehrambenih proizvoda u okviru Službe su korigovane i povećane.

Umjesto dosadašnjih 5,5 KM, porcija telećeg pečenja koštaće 6,5 KM. Kafa će sa dosadašnjih 0,80 KM skočiti na 1,5 KM, dok će supa koštati 1,5 KM, umjesto jedne marke. Piletina u susamu, koja je do sada bila 3,5 KM, prema prijedlogu će koštati 4 KM. Poskupljuju i prilozi, pa će tako pekarski krompir ići sa jedne marke na 1,5 KM.

"Na ovaj način će biti kompenziran rast cijena ulaznih sirovina, među kojima dominiraju brašno, ulje, riža, zamrznuti proizvodi, voće i povrće te mesni proizvodi koji u formiranju cijena gotovih proizvoda sudjeluju s više od 90 posto", navedeno je u saopštenju Savjeta ministara BiH.

Kako navode, primjenom novog cjenovnika očekuje se povećanje prihoda za oko 35 posto.

Inače, cijene jela i pića u restoranu smještenom u Parlamentarnoj skupštini BiH nisu mijenjane deset godina.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

cijene institucije BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ