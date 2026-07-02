logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savanović izabrao novu političku destinaciju: Nakon odlaska od Vukanovića, pojačao redove Pokreta Sigurna Srpska 2

Savanović izabrao novu političku destinaciju: Nakon odlaska od Vukanovića, pojačao redove Pokreta Sigurna Srpska

Autor D.V. Izvor mondo.ba
2

Narodni poslanik Milan Minja Savanović, nakon što je nedavno napustio Pokret Za pravdu i red, zvanično je pristupio Pokretu Sigurna Srpska.

Milan Savanović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovaj prelazak uslijedio je nakon što je Savanović napustio listu čiji je lider Nebojša Vukanović, iznoseći tom prilikom niz optužbi na račun Vukanovića i načina funkcionisanja te stranke.

Iako se u medijima spekulisalo da bi Savanović mogao preći u redove SDS-a, on je na kraju donio odluku da svoju političku karijeru nastavi unutar Pokreta Sigurna Srpska.

Lider ovog pokreta, Draško Stanivuković, pozdravio je ovaj potez, ističući da je riječ o važnom pojačanju za njegovu političku organizaciju.

"Drago mi je što se našem timu pridružuje poslanik u NSRS. Riječ je o ostvarenom i porodičnom čovjeku, koji je kroz svoj dosadašnji rad pokazao odgovornost, ozbiljnost i posvećenost, posebno u oblasti brige o životinjama i zaštite životne sredine. Upravo zbog toga on će biti i važan dio mog tima za ove značajne oblasti u gradu Banjaluci", izjavio je Stanivuković.

Stanivuković je istakao da mu je drago što Savanović svoj politički angažman nastavlja upravo u redovima njegovog pokreta, ocjenjujući to kao još jedan dokaz rasta i snage te organizacije.

"Ponosan sam na činjenicu da Pokret Sigurna Srpska danas ima svoje odbornike, poslanike i delegate iz svih regija naše zemlje, a siguran sam da ćemo već na narednim izborima svojim rezultatom potvrditi da smo jedna od politički najsnažnijih organizacija u Republici Srpskoj", zaključio je Stanivuković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Savanović Pokret Sigurna Srpska Lista za pravdu i red

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Većina političara je takva samo je lični interes u fokusu

Otpor

@zole On je pobjegao od Vukana koji sve kroz pare gleda, uzeo za mandat 2miliona, a glumi da telefonom i autom starim 25godina se bori. Sve pare i svu "demokratsku moc" ima Vukan, sve on odlucuje. Nema ni glavnog odbora, kao Baja je Vukan, samovolja i on kralj. PS Neka si pobjegao Minja, uvazavace te ovdje kao covjeka.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ