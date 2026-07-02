Savanović izabrao novu političku destinaciju: Nakon odlaska od Vukanovića, pojačao redove Pokreta Sigurna Srpska

Narodni poslanik Milan Minja Savanović, nakon što je nedavno napustio Pokret Za pravdu i red, zvanično je pristupio Pokretu Sigurna Srpska.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovaj prelazak uslijedio je nakon što je Savanović napustio listu čiji je lider Nebojša Vukanović, iznoseći tom prilikom niz optužbi na račun Vukanovića i načina funkcionisanja te stranke.

Iako se u medijima spekulisalo da bi Savanović mogao preći u redove SDS-a, on je na kraju donio odluku da svoju političku karijeru nastavi unutar Pokreta Sigurna Srpska.

Lider ovog pokreta, Draško Stanivuković, pozdravio je ovaj potez, ističući da je riječ o važnom pojačanju za njegovu političku organizaciju.

"Drago mi je što se našem timu pridružuje poslanik u NSRS. Riječ je o ostvarenom i porodičnom čovjeku, koji je kroz svoj dosadašnji rad pokazao odgovornost, ozbiljnost i posvećenost, posebno u oblasti brige o životinjama i zaštite životne sredine. Upravo zbog toga on će biti i važan dio mog tima za ove značajne oblasti u gradu Banjaluci", izjavio je Stanivuković.

Stanivuković je istakao da mu je drago što Savanović svoj politički angažman nastavlja upravo u redovima njegovog pokreta, ocjenjujući to kao još jedan dokaz rasta i snage te organizacije.

"Ponosan sam na činjenicu da Pokret Sigurna Srpska danas ima svoje odbornike, poslanike i delegate iz svih regija naše zemlje, a siguran sam da ćemo već na narednim izborima svojim rezultatom potvrditi da smo jedna od politički najsnažnijih organizacija u Republici Srpskoj", zaključio je Stanivuković.