Slovačka otvara nuklearnu elektranu na kojoj je radila decenijama: Time će oboriti jedan nevjerovatan rekord

Izgradnja prva dva bloka elektrane Mohovce 4 započeta je još daleke 1982. godine, dok su radovi na blokovima 3 i 4 počeli 1986. godine, u predvečerje Černobiljske katastrofe i nekoliko godina prije raspada istočnog bloka.

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Kada nuklearna elektrana Mohovce 4 (Mochovce 4) bude puštena u rad, Slovačka će prestići Francusku po procentu električne energije koji dobija iz nuklearnih izvora, prenosi WNN.

Uspješno ubacivanje 349 gorivnih elemenata u reaktor "Mohovce 4" označilo je kraj izgradnje i prelazak u fazu puštanja u rad.

Kompanija Slovenske elektrane saopštila je da je uspješno završila punjenje reaktora četvrtog bloka nuklearne elektrane Mohovce nuklearnim gorivom. Proces, koji je trajao pet dana, završen je prošle nedjelje, čime je ovaj blok sovjetskog dizajna VVER-440 (Reaktor sa vodom pod pritiskom) zvanično ušao u fazu pred-kritičnih testova pod strogim nadzorom Nuklearnog regulatornog tijela Republike Slovačke (ÚJD), prenosi Nuklearna perspektiva.

U jezgro reaktora je smješteno nuklearno gorivo u formi uranijum-dioksida, raspoređeno u 312 gorivnih i 37 kontrolnih elemenata (snopova). Nakon predstojećih testova fizike jezgra, snaga reaktora će se postepeno i kontrolisano podizati u malim koracima, sve do konačnog povezivanja na mrežu i komercijalnog rada.

Gradnja elektrane Mohovce 4 počela još 1982.

Međutim, ono što priču o četvrtom bloku elektrane Mohovce čini jedinstvenom u globalnim okvirima jeste njeno trajanje.

Izgradnja prva dva bloka ove elektrane započeta je još daleke 1982. godine, dok su radovi na blokovima 3 i 4 počeli 1986. godine, u predvečerje Černobiljske katastrofe i nekoliko godina prije raspada istočnog bloka.

Zbog nedostatka finansija i geopolitičkih previranja, radovi na blokovima 3 i 4 su stopirani 1992. godine i bili su zamrznuti punih šesnaest godina. Projekat njihovog završetka pokrenut je tek 2008. godine, a ukupna investicija za oba bloka na kraju je premašila 6,7 milijardi evra. Treći blok je pušten u komercijalni rad u oktobru 2023. godine, a završetkom četvrtog bloka Slovačka konačno zatvara jedno od najdužih i najkompleksnijih poglavlja u svojoj energetskoj istoriji.

Slovačka kao svjetski lider po udjelu nuklearne energije

Sa tehničke strane, Mohovce 4 će imati kapacitet od 471 megavata. Kada ovaj blok postigne punu operativnu snagu, nuklearni reaktori (uz postojeće u elektrani Bohunice) pokrivaće rekordnih 77,5% ukupne proizvodnje električne energije u Slovačkoj. Ovim rezultatom Slovačka izbija na samo čelo globalne liste, ostavljajući iza sebe Francusku po procentu električne energije koji se dobija iz nuklearnih izvora. Istina, to će važiti samo za domaću proizvodnju električne energije, jer Slovačka je i dalje neto uvoznik električne energije.

Ključni potez: Uspjeli da sačuvaju inženjerski kadar Iz ugla tranzicije i pozicije zemalja "novajlija" u nuklearnom sektoru, primjer Mohovca je veoma važna lekcija: Slovačka je uspjela da završi projekat započet u prošlom vijeku isključivo zato što je, uprkos pauzi od deceniju i po, uspjela da sačuva nuklearnu supstancu - domaći inženjerski kadar, kontinuitet regulatornog tijela i operativno znanje.

Zanimljiva je i vlasnička struktura kompanije Slovenske elektrarne, koja odražava pragmatičan evropski model "multistakeholder" partnerstva: većinski vlasnik je češki energetski konzorcijum Energetický a průmyslový holding (preko holdinga SPH), dok država Slovačka zadržava kontrolni udio od 34%.

Slovačka vlada tu ne staje. Već postoje planovi za izgradnju novog velikog bloka u Bohunjcama, kao i aktivno istraživanje potencijala za uvođenje malih modularnih reaktora (SMR).

"Povjerenje koje slovačko društvo i donosioci odluka imaju u nuklearnu energiju direktna je posljedica decenijske bezbjedne eksploatacije i sistema koji nije građen na PR hajpovima, već na bazičnoj struci i kontinuitetu institucija. To je model na koji bi regionalni donosioci odluka na Balkanu morali ozbiljno da se ugledaju", prenosi Nuklearna perspektiva.

(EUpravo zato/Nuklearna perspektiva)