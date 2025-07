"Čeka se šestomjesečni izvještaj": Višković tvrdi da su mjere u javnim preduzećima dale rezultate

Vlada Republike Srpske i predsjednik Srpske preduzeli su sve potrebne mjere koje su već dale rezultate kada je riječ o javnim preduzećima u Srpskoj, a trenutno se čekaju šestomjesečni izvještaji, izjavio je premijer Srpske Radovan Višković.

Višković je istakao da je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o posebnoj sjednici na kojoj se trebalo raspravljati o informaciji o stanju u javnim preduzećima, te da je njegovo da tu odluku poštuje, kao i da se nema pravo miješati u rad parlamenta Srpske.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da su u većini javnih preduzeća već preduzete određene radnje.

"One koji neće to da vide, ne možemo uvjeriti u suprotno. Može se vidjeti da se stanje na neki način sanira i ono se ne može sanirati preko noći, treba da protekne neko vrijeme", poručio je Višković.

Prema njegovim riječima, situacija u javnim preduzećima danas je povoljnija nego što je bila na kraju prošle godine.

On je podsjetio da je predsjednik Srpske Milorad Dodik dao nalog Vladi i svim direktorima i zvaničnicima koji imaju veze sa javnim preduzećima da se neće tolerisati ničiji nerad, nikakav kriminal i druge nečasne radnje.

Premijer Republike Srpske kaže da u javnosti i medijima nema često informacija o radu Inspektorata, odnosno koliko je kontrola preduzeo i našao neispravnosti, dok on takve podatke ima zbog čega može reći da je stanje u javnim preduzećima povoljnije.

On je naglasio da javna preduzeća treba da budu stimulans za budžet Republike Srpske, što je i namjenja njihovog osnivanja.

"Javna preduzeća nisu svrha sama sebi i nisu osnovana da bi tamo neko primao platu i da bi se ponašao kao da mu je to očevina. Javna preduzeća su u vlasništvu svih građana i Republike Srpske i ona su javno dobro i prema njima se mora ponašati odgovorno", ukazao je Višković.

On je rekao i da će rukovodioci koji ne budu mogli ostvariti taj zadatak biti smijenjeni, bez obzira na stranačku pripadnost.

Višković je konstatovao i da ne postoji adekvatna saradnja Tužilaštva i sudova Republike Srpske.

"Do ovog momenta mi smo više od 70 krivičnih prijava podnijeli Javnom preduzeću `Šume Republike Srpske`. Radi se, ali što je loše to treba da se kaže. Mislim da bi oni trebali puno brže da rade i da procesuiraju i time bi poslali poruku i drugima da su to nedozvoljene radnje i da će biti sankcionisani svi oni koji prave nečasne radnje", rekao je Višković.

Podsjećamo, u NSRS danas je trebalo da se održi posebna sjednica na kojoj se trebalo raspravljati o stanju u javnim preduzećima u Srpskoj. Međutim, na ovoj sjednici nije usvojen dnevni red, što je izazvalo burne reakcije opozicije.

